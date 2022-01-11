Dünyanın sayılı zenginlerinden biri! Warren Buffett'ın milyarder olmasını sağlayan 9 alışkanlığı

Dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Warren Buffett, milyarder olmasını sağlayan 9 alışkanlığı ile biliniyor. Buffett'ın alışkanlıkları para biriktirmek isteyenlere öğüt niteliği taşıyor.

Dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan ABD'li milyarder Warren Buffett, 100 milyar doların üzerinde servete sahip 6 kişiden biri olarak gösteriliyor.

Warren Buffett, adına milyarlarca doları olsa da diğer ünlü yatırımcıların aksine hayatı basit bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.

Berkshire Hathaway'in Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) olan Buffett, şirketin yıllık toplantısında, 28 milyonu aşan canlı yayın izleyicisine yaptığı konuşmada enflasyonun işletmeleri vurduğuna değinerek bugünün fiyat artışları ve mali disiplin hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yükselen fiyatlar hakkında endişelerini dile getiren 91 yaşındaki ünlü milyarder, servet sahibi olmasına katkı sağlayan bazı alışkanlıklarıyla dikkati çekiyor.

Buffett'ın alışkanlıkları, özellikle para biriktirmek veya servet sahibi olmak isteyenlere 'öğüt' niteliği taşıyor. İşte Warren Buffett'ın alışkanlıklarından 9'u...

1958'DE SATIN ALDIĞI EVDE YAŞIYOR

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, çoğu milyarder pahalı gayrimenkuller satın alırken Buffett, Nebraska'daki evi için 31 bin 500 dolar ödedi. Bu rakam, bugünün parasıyla yaklaşık 289 bin dolara tekabül ediyor.

Buffett’ın 60 yılı aşkın süredir yaşadığı ev 6 bin 570 metrekare. Beş yatak odalı ev, yıllar boyunca çok sayıda tadilat geçirdi. Evin bugünkü ücreti, yaklaşık 1 milyar dolar. Ayrıca malikane çitler ve güvenlik kameraları ile korunuyor.

Yakın zamanda bir taşınma planı bulunmayan Buffett, 2010 yılında Berkshire Hathaway'in hissedarlarına yazdığı bir mektupta evi, 'şimdiye kadar yaptığı en iyi üçüncü yatırım' olarak tanımladı.

KREDİ ÇEKMEYİ TERCİH ETMİYOR

Buffett'in tek ipoteği, 1971 yılında satın aldığı Kaliforniya'daki yazlık oldu. Ancak ünlü milyarderin o sırada da 150 bin dolarlık mülkü alacak parası vardı.

Buffett, CNBC'ye verdiği demeçte, 30 yıllık ipotek kredisini almama nedenini, ''Bu parayla evin tüm hisselerini satın almaktan daha iyisini yapabileceğimi düşündüm.'' sözleriyle açıkladı.

ABD'li girişimci, elindeki ekstra parayı, kendisine milyarlar kazandıran Berkshire Hathaway'deki hisseler için kullanmaya karar vermiş.

UCUZ KAHVALTI YAPIYOR

Buffett, şahsi bir şefin kendisine hazırlayacağı kahvaltıyı yiyebilecek durumda olmasına rağmen Mickey D's menü almayı tercih ediyor. Ünlü milyarder, kahvaltısı için 3.17 dolardan fazla harcamaktan hoşlanmadığını söylüyor.

HBO'nun 2017 tarihli 'Becoming Warren Buffett' belgeselinde söz alan milyarder, ''Kendimi çok zengin hissetmediğim zamanlarda iki sosisli için ödediğim 2.61 dolarla idare edebilir ve sonra onları bir araya getirip kendime bir kola doldurabilirim. 3.17 dolarla bir domuz pastırması, yumurta ve peynirli bisküvi alabilirdim ancak bu sabah piyasa kapalı. Bu yüzden ben 3.17 dolarlık ödemeyi es geçeceğim ve 2.95 dolarla yoluma devam edeceğim.'' ifadelerini kullandı.

Buffett, "Her gün yemek yemek için dışarı çıkmak veya Starbucks'tan latte almak yerine kendi öğle yemeğinizi ve kahvenizi yapın. Çevrim içi ürün satın aldığınızda da bazı karşılaştırma metoduyla daha iyi bir anlaşma elde edebilirsiniz." diye ekledi.

İNDİRİMLİ OTOMOBİLLER SATIN ALIYOR

Birçok milyarder ve milyoner, garajlarında gösterişli spor arabalar ve eski modellerden oluşan bir koleksiyon bulundursa da Buffett'ın indirimli fiyatlarla alabileceği sabitlenmiş otomobilleri tercih ettiği iddia ediliyor.

Buffett, 2014 yılında 2006 Cadillac DTS modelinden 45 bin dolarlık Cadillac XTS'ye geçti.

Ünlü milyarder bu durumu, ''Gerçek şu ki, yılda sadece yaklaşık 3 bin 500 mil sürüyorum, bu yüzden çok seyrek olarak yeni bir araba alacağım.'' sözleriyle açıklıyor.

MARKA TAKINTISI YOK

Buffett, özel tasarım kıyafetlerini veya en yeni iPhone modellerini pek umursamıyor. 2020’de Apple marka akıllı telefonunu almadan önce 20 dolarlık kapaklı bir telefon olan flip-phone'u kullanıyordu.

ABD'li yatırımcı, ''Harcadıktan sonra kalanı biriktirmeyin, biriktirdikten sonra kalanı harcayın.'' diyor.

BORÇ PARA İLE YATIRIM YAPMIYOR

1991 yılında Notre Dame'da toplanan öğrencilere konuşan Buffett, ''Hayatımda hiç önemli miktarda borç almadım. Asla. Asla olmayacak. Hiç ilgilenmiyorum.'' dedi.

Buffett, gençlik yıllarında hisse satın almak için net servetinin yüzde 25'ini ödünç almasına rağmen, yatırımcıları aynı hatayı tekrarlamamaları konusunda uyarıyor.

SEVDİĞİ İŞİ YAPIYOR VE HOBİLERİNE ZAMAN AYIRIYOR

Buffett, başarısının bir kısmını yatırım tutkusuna borçlu. İnsanları özgeçmişlerinde iyi görünen pozisyonlar yerine sevdikleri işlere yer vermeye çağırarak, ''Bir şeyi iyi yapmak için sevmek zorundasınız.'' diyor.

Ayrıca farklı hobilerin de iş hayatına yardımcı olabileceğine dikkat çeken Buffett, kart oyunlarını ve ukulele çalmayı seviyor. Bunun yanı sıra mutlaka sevdiği uğraşlara zaman ayırıyor.

TASARRUF ETMENİN YARATICI YOLLARINI BULUYOR

Buffett, ilk çocuğu doğduğunda şifonyer çekmecesini beşiğe dönüştürdü. İkincisi için ise bir beşik ödünç aldı.

Ünlü milyarder, ''İhtiyacınız olmayan şeyleri alırsanız, ihtiyacınız olan şeyleri yakında satarsınız.'' diyor.

NAKİT KULLANMAYI TERCİH EDİYOR

Birçok kişi günlük alışverişinde kredi kartının rahatlığını tercih ederken Buffett, nakit para kullanıyor.

2019 yılında Yahoo Finance Genel Yayın Yönetmeni Andy Serwer'la röportajında, harcamalarının yüzde 98'inde nakit kullandığını belirten Buffett, ''Bir restorandaysam her zaman nakit öderim.'' ifadelerini kullandı.

Serveti 100 milyar doları aşan milyarder girişimci, nakit ödeyerek sahip olunmayan paranın harcamaya engel olunabileceğini belirtiyor.