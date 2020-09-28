Dünyanın yüksek asgari ücreti İsviçre'de! İsviçre'de asgari ücret 33 bin 880 TL oldu!

Dünyanın yüksek asgari ücreti İsviçre'de! İsviçre'de asgari ücret 33 bin 880 TL oldu!

İsviçre'nin Cenevre kentinde asgari ücret için referanduma giden halk oy kullandı. Dünyanın en yüksek asgari ücreti, 33 bin 880 TL ile İsviçre'de verilmeye başlandı.

İsviçre'de bulunan Cenevre'de halk, dünyanın en yüksek asgari ücretinin verilmesine yönelik referandum düzenledi. Peki, dünyanın en yüksek asgari ücreti ne kadar oldu? İşte dünyanın en yüksek asgari ücreti...

Dünyanın en yüksek asgari ücretini veren İsviçre'de asgari ücret fiyatının ne kadar olduğu merak ediliyor. İsviçre'de asgari ücretin yükseltilmesi için halk, referanduma gitti.

İSVİÇRE'DE DÜNYANIN EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRETİ VERİLİYOR

Saatlik asgari ücretin 23 İsviçre frangı olması için oy kullanan halkın yüzde 57,8'i, referanduma 'evet' dedi.

Peki, saatlk asgari ücreti artırılan İsviçre frangının TL'de karşılığı nedir?

190 TL'ye denk gelen 23 İsviçre frangı alan Cenevrelilerin, aylık asgari ücreti 4 bin 100 İsviçre frangına, yani 33 bin 880 TL'ye isabet ediyor.

CENEVRE'DE ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Cenevre, referandum kararının onaylanmasının ardından, dünyanın en yüksek asgari ücretli kenti olma ünvanını aldı.

Karara yönelik atılan imzaların ardından, 19 dolar ile Avusturalya'da olan en yüksek asgari ücret miktarı, 23 İsviçre frangı ile İsviçre'ye geçti.

Asgari ücretlilerin haftada 40 saat çalıştığı İsviçre, aynı zamanda dünyanın en pahalı ülkelerinden olmasıyla da biliniyor.

İSVİÇRE'DE YAŞAM ŞARTLARI NASIL?

İsviçre'de 2 odalı bir evin kirası 3000 İsviçre frangı iken bir fincan kahvenin fiyatı ise 4 İsviçre frangı...

Daha önce de benzeri iki referandum yapılan ancak ret kararı verilen Cenevre'deki asgari ücret kararının ardından diğer kantonlarda da referanduma gidilmesi bekleniyor.

İsviçre genelinde ortalama aylık gelir 6 bin 500 İsviçre frangı yani yaklaşık olarak 53 bin 793 TL.