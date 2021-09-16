Dusan Ivkovic kimdir? Anadolu Efes'in eski koçlarından Dusan Ivkovic kaç yaşında, neden öldü?

Bir dönem Anadolu Efes'i de çalıştıran Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden Sırp antrenör Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti. Peki Dusan Ivkovic kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte biyografisi...

Anadolu Efes'in eski antrenörlerinden Dusan Ivkovic, 78 yaşında hayatını kaybetti. Sırp basınında çıkan haberlerde, Dusan Ivkovic'in ciğerlerinde yaşadığı problemin ardından vefat ettiği bildirildi.

1943 yılında Sırbistan'da doğan Ivkovic, Avrupa basketbol tarihinin en başarılı koçları arasında yer alıyordu. 5 sene Sırbistan milli takımın da çalıştıran Dusan Ivkovic, kulüp düzeyinde iki kez Euroleague'yi kazanmıştı.

Peki Dusan Ivkovic kimdir? Anadolu Efes'in eski antrenörlerinden Dusan Ivkovic'in hayatı...

DUSAN IVKOVİC KİMDİR?

1943 yılında Sırbistan'da dünyaya gelen Dusan Ivkovic, Avrupa basketbol tarihinin en başarılı koçlarından biriydi. 5 sene Sırbistan milli takımını da çalıştıran Ivkovic, kulüp düzeyinde iki kez Euroleague'yi kazanmıştı.

Antrenörlük kariyerine Sırbistan'ın Partizan takımında başlayan Ivkovic, Yunanistan'ın Aris, PAOK, Panionios, Olympiakos ve AEK, Rusya'nın CSKA Moskova ve Dinamo Moskova, Hırvatistan'ın Sibenik ile Sırbistan'ın Radnicki ve Vojvodina ekiplerinde görev yapmıştı.

Kulüp kariyerinde Olympiakos'la 1997 ve 2012'de Avrupa Ligi'ni kaldıran Ivkovic, 1979'da Partizan ile Korac Kupası'nı, 2000'de AEK ile Saporta Kupası'nı, 2006'da da Dinamo Moskova ile ULEB Avrupa Kupası'nı kazanmıştı.

Yugoslavya Milli Takımı'nın başında 1989, 1991 ve 1995 Avrupa Şampiyonası ile 1990 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde eden Ivkovic, 1988 Seul Yaz Olimpiyatları'nda da gümüş madalya elde etmişti.

Avrupa Ligi'nde 2012'de yılın antrenörü seçilen Ivkovic, Sırbistan Milli Takımı'na 2009'daki Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliği getirmişti.

2014-16 yılları arasında son olarak Anadolu Efes'i çalıştıran ve 1 Temmuz 2016'da emeklilik kararı alan Dusan Ivkovic, 2017'de FIBA Hall of Fame'e seçilmiş ve yine aynı yıl EuroLeague Basketbol Efsanesi olarak onurlandırılmıştı.