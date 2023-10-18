Düşmanı defetmek için okuyun: Peygamber Efendimizin korunma duası! Peygamber Efendimizin korunma duası her türlü kötülüğe kalkan oluyor. Bu dua sayesinde her türlü zor durumda manevi güç elde edebileceksiniz.

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Her türlü düşmanlıktan ve kötülükten korunmak için okuyabileceğiniz bazı dualar var...

Bu dualar ise Peygamber Efendimizin korunma duaları olarak geçiyor. Bu dualar sayesinde, manevi anlamda kendinizi rahat hissedeceksiniz.

Özellikle şu günlerde İsrail - Gazze arasındaki gerginlik nedeniyle zor durumda olan masumlar, bu duayı okuyarak rahatlayabilir.

İşte o dualar!

Düşmanı uzaklaştırmak için okunması gereken dua

İmam Ali (as) vesilesiyle Allah’tan yardım dilemek için şöyle söylemelidir:

Ya gahiral aduvv, ya valiyyel veliyy, ya mazharal acaib, ya murtaza Aliyy.

Anlamı: [Ey Düşmanı alt eden, ey veliye velayet eden, ey gizemli olayların mazharı, ey Murtaza Ali]

Savaşa giderken ve düşmana galip gelmek isterken şu dua sürekli okunmalıdır:

Allahummensur ibadikel muminine alel kafirine nasran aziza

Anlamı: [Allah’ım, kafirlere karşı yüce yardımınla inanan kullarına yardımcı ol]

Düşmana karşı etkili bir dua daha:

Bu ayeti Düşmana karşı okuyun ve üfleyin; Allah’ın izniyle zafer elde edeceksiniz:

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

Bismillahirrahmanirrahim

Hatemallahu ala gulubihim ve ala sem’ihim ve ala ebsarihim ğişaveh.

Anlamı: Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. (Bakara süresi. Ayet,7)

Kötü Komşudan ve şerrinden kurtulmak için dua:

Adamı biri İmam Hasan (as) yanına gelerek kötü bir komşusu olduğunu ve kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Bunun üzerine İmam (as) şöyle buyurdu: Akşam ve yatsı namazlarını kıldıktan sonra iki rekat namaz kıl ve bu namazın ardından şöyle de:

Ya Şedidel milhal ya aziz, ezlelte bi izzettike cemia ma halagte ikfini şerre fulanın bi ma şi’t.

Anlamı: [Ey intikamı şiddetli olan, ey yücelik / izzet sahibi; yarattığın her şeyi izzetinle zelil ettin (Alçalttın); (o halde) falan kimsenin şerri karşısında dilediğini yaparak bana yet.]

Not: Burada `Falan Kimse` yerine o şahsın ismi söylenmelidir.

Peygamber Efendimizin okuduğu korunma duası

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرّ ُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي اْلاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْ

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’un fî-l (ea)rdi ve lâ fis-semâi ve hüves-semîul alîm.

ANLAMI

İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O her şeyi işitir ve bilir» derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 101/5088; Tirmizî, Deavât, 13)

Enes bin Malik’e (R.A.) Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem) buyurdular ki: “Her kim her sabah bu duayı okursa, kimsenin ona yolu yoktur. Yani ne zehir ne sihir (büyü), ne de zalim bir sultan (ya da bir yönetici, patron) ona zarar veremez.”

Peygamber Efendimizin savaşlarda okuduğu dua

"Seyühzemul cem’u ve yuvellûne’d-dubur, belissa’atu mev’iduhum vessa'atu edha ve emerru,

Allahumme encizni ma va’adteni, Allahumme ati ma va’adteni, Atina fetahna leke fethan mübina, liyağfire leke’llahu ma tekaddeme min zenbike ve ma teahara ve yütimme niğmetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten müstegima, ve yensurake’llahu nasran aziza, nasrun minallahi ve fethun karib, ve beşşirül mü ‘minin."

"Yakında o topluluk (Bedirde) dağılıp arkalarını dönüp kaçacaklar. Hayır, (Bedir’den sonra) onların toplanma yerleri kıyamettir. Kıyamet azabı ise bundan daha şiddetlidir.”

“Allah’ım, bana olan vaadini gerçekleştir. Allah’ım vaad ettiğini bana nasip et.”

“Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Allah, evvelki ve sonraki günahını affedecek, üzerindeki nimetini de tamamlayacak, seni dosdoğru yola götürecek, sana şanlı, şerefli bir zafer verecektir. ”

“Allah tarafından zafer, yakın zamanda bir fetih ve muzafferiyettir. Bunları mü’minlere müjdele"

Bu ayetler savaş esnasında okunan ayetlerdir. Bedir savaşında ve diğer savaşlarda bunlar tatbik edilmiştir. Allah Rasulu (s.a.v.) Allahu Tealadan yardım istemiş, Allahu Teala da vaad ettiği yardımı Allah Rasulune (s.a.v.) ve ümmetine nasip etmiştir.