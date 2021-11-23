Düşüncesi bile korkunç! Dünya 10 saniye oksijensiz kalırsa başımıza gelecekler

Oksijen, hiç şüphesiz her canlının yaşamını devam ettirebilmesi için en önemli elementlerden. Peki dünya 10 saniye oksijensiz kalırsa başımıza neler geleceğini hiç düşündünüz mü? İşte o felaketler...

İnsan, hayvan veya bitki… Bütün canlıların hayatta kalmaları için en önemli maddelerin su, oksijen ve gıda olduğu su götürmez bir gerçek…

Bir insan ya da herhangi bir canlı yemek yemeden veya su içmeden 10 saniye durabilir. Peki oksijen olmadan 10 saniye yaşayabilir mi? Oksijenin 10 saniyeliğine kaybolması durumu, ilk bakışta insanlar için büyük bir tehlike teşkil etmiyor gibi gözüküyor.

Hatta birçoğunuz, ‘herkes 10 saniye boyunca nefesini tutabilir bu yüzden kimse nefessizlikten ölmez’ düşüncesine sahip olsa da sorun sadece nefes alıp almamak değil. Eğer dünya 10 saniyeliğine bile oksijensiz kalsa, büyük felaketler ardı ardına gelirdi.

Oksijenin olmaması durumunda vücudunuzun da yüzde 60'ının olmayacağını düşünün. Bunun yanı sıra dünyada yaşanacak olaylar nedeniyle insanın hayatta kalabilmesi pek de mümkün görünmüyor. İşte düşüncesi bile korkutan oksijensiz bir dünyada meydana gelecek felaketler...

DÜNYA 10 SANİYE OKSİJENSİZ KALSAYDI NE OLURDU?

Oksijen kısa süreliğine yok olduğunda denizler, okyanuslar, göller, dereler de dâhil bütün sular anında yok olur. Hidrojen en hafif element olduğundan bir daha geri dönmemek üzere uçup gider.

Ozon tabakası kaybolur ve 10 saniyeliğine direkt ultraviyole ışınlarına maruz kalınır.

Betonun ana bileşenlerinden biri de oksijendir. Bu nedenle oturduğumuz bütün binalar toza dönüşür.

Oksijen olmadığında atmosfer basıncı yüzde 21 azalacağından herkesin iç kulağı feci şekilde patlar.

Dünyada kalkış yapmak için hazırlanan bütün uçaklar yere düşer. Havada bulunan uçaklar ise bu 10 saniye boyunca havada süzülür.

Dünyanın mantosu ve yüzeyinin %45'i oksijen olduğundan büyük bir yükseklikten düşüş yaşarız.

Güneş’ten gelen ışık, havada bulunan parçacıklar aracılığıyla dağılır. Atmosferin %21’ini ortadan kaldırmaktan bahsediyorsak, parçacık sayısını da beşte bir oranında düşürmekten bahsediyoruz demektir. Bu nedenle hava nispeten daha karanlık olur.

Yer kabuğu aniden kırılmaya başlar.

Ama korkmanıza hiç gerek yok. Bunların hiçbirini göremez, duyamaz, hissedemeyiz çünkü oksijen vücut ağırlığının yüzde 60'ını oluşturur. Tüm hücrelerimizde vardır. Bir anda pof diye küle dönüşürüz. Demek ki dünyada yaşamın son bulabilmesi için bir elementin 10 saniyeliğine yok olması yeterli!