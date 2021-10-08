Duyarlı pilot, pistte gördüğü kaplumbağanın hayatını kurtardı

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Erzincan'a gitmek için uçağa binen pilot, pistte gördüğü kaplumbağayı teknisyene bildirdi. Teknisyen ise, pistteki kaplumbağayı alarak güvenli alana götürdü.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda meydana gelen olayda, Ankara’dan Erzincan’a gitmek için hazırlanan özel bir firmaya ait Gulfstream 4 tipi uçağın pilotu pistte bir kaplumbağanın olduğunu fark etti.

PİLOT, KALKIŞ YAPMADAN TEKNİSYENİ UYARDI

Pilot kalkışa geçmeden önce uçakta bulunan teknisyenden, pistte bulunan kaplumbağayı alıp güvenli bölgeye götürmesini rica etti.

PİSTTEN ALINAN KAPLUMBAĞA GÜVENLİ ALANA GÖTÜRÜLDÜ

Teknisyen kaplumbağayı pistten alarak güvenli bölgeye uzaklaştırdı. Pilot ise teknisyene kaplumbağayı daha uzağa götürmesi konusunda uyarılarda bulundu.

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O ANLARI PİLOT CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Pilot ise o anları yanında bulundurduğu telefon ile kayıt etti. Görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılırken, kullanıcılar ise pilot ve teknisyeni tebrik etti.