Duygun Yarsuvat kimdir? Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat kaç yaşında, neden öldü?

Galatasaray Kulübü'nün 35. başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Duygun Yarsuvat'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Duygun Yarsuvat kimdir?

35. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat, geçtiğimiz sene koronavirüs hastalığına yakalanmıştı.

Yoğun bakıma alınan Yarsuvat, sonrasında hastalığı atlatmıştı. Bugün ise Galatasaray'ın eski Başkanı Duygun Yarsuvat'ın 84 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vefat haberinin ardından Duygun Yarsuvat'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Duygun Yarsuvat kimdir, neden öldü? sorularının yanıtları araştırılıyor.

83 yaşında başkan seçilen Yarsuvat, kulüp tarihinde en yaşlı seçilen başkan olarak tarihe geçmiştir. Peki Duygun Yarsuvat kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat'ın biyografisi...

DUYGUN YARSUVAT KİMDİR?

18 Ağustos 1937 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Duygun Yarsuvat, Galatasaray camiasının önde gelen isimleriden Türk akademisyen, hukukçu ve spor yöneticisidir.

Orta öğrenimini 1948-1957 yılları arasında Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Yarsuvat, 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak atanmış ve lisansüstü eğitim çalışmalarına başlamıştır. 1964 yılında Belçika'da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü'ne, 1966 yılında Amerika'da Princeton Üniversitesi'ne devam etmiştir.

1966 yılında ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri'' başlıklı teziyle hukuk doktoru unvanını almıştır. 1971 yılında ise aynı üniversitede ''Trafik Suçları Kriminolojisi'' isimli tezi, heyet tarafından ittifakla kabul edilerek doçent olmuştur. 1978 yılında ''Çalışma Ceza Hukuku'' başlıklı tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, profesör olmuştur.

1967 yılında Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Hukuk Master'ı yapan Yarsuvat, 1978 yılında İsviçre'de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

1987-1988 ve 1996-1997 yılları arasında Türk Ceza Kanunu Hazırlama Komisyonu üyeliği yapmıştır. 1988-1992 yılları arasında Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi'nde Bilimsel Kriminolojik Konseyi üyeliğine seçilmiş ve bu görevi 4 yıl sürdürmüştür.

Akademik faaliyetlerinin yanında, 1965 yılından bu yana İstanbul Barosu'na kayıtlı olan ve 1965 ve 1994 yılları arasında Yarsuvat Hukuk Bürosu'nda avukatlık yapmiştir. 1994 yılından bu yana Duygun Yarsuvat & Ömür Yarsuvat unvanlı Hukuk Bürosu'nda avukatlık faaliyetine devam etmektedir.

Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup Hukuk Fakültesi'nde lisans ve lisansüstü öğrencilere ceza muhakemesi ve ceza hukuku dersleri vermektedir.

Birden fazla bilimsel kitabı, onlarca Türkçe, Fransızca, İngilizce makaleleri bulunan Yarsuvat, evli ve 3 çocuk babasıdır, 6 torunu da vardır.

Akademik çalışmaları yanında idari görevler de üstlenmiştir. 1983-1997 yılları arasında İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Senato Üyesi, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

1997 Galatasaray Üniversitesi'ne geçen Yarsuvat, 2001-2004 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Erdoğan Teziç'in YÖK başkanlığına atanması üzerine 1 ay kadar vekaleten üstlendiği Galatasaray Üniversitesi rektörlüğüne 2004 yılında atanmış ve bu görevini 2008 yılına kadar sürdürmüştür. 2010 yılı sonunda İstanbul Barosu tarafından Türkiye Barolar Birliği delegeliğine seçilmiştir.