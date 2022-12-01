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    Duyma engelli vatandaşa hutbeyi işaret dili ile aktaran imam

    Üsküdar’da camii cemaati arasında bulunan bir imam, okunan cuma hutbesini cemaatte bulunan işitme engelli vatandaşa işaret diliyle aktardı.
    • 01.12.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 18:45
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    Duyma engelli vatandaşa hutbeyi işaret dili ile aktaran imam

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Hacı Emin Yıldırım Camii yürekleri ısıtan bir olaya sahne oldu.

    Geçtiğimiz hafta cuma namazında camii cemaati arasında bulunan bir imam, cemaat arasında işitme engelli bir vatandaş olduğunu fark etti.

    İşaret dili ile hutbeyi çevirdi

    İHA'nın haberine göre imam, işitme engelli vatandaşa okunan hutbeyi işaret diliyle anlattı.

    İç ısıtan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyicilerin beğenisini topladı.

    Duyma engelli vatandaşa hutbeyi işaret dili ile aktaran imam VİDEO

    Duyma engelli vatandaşa hutbeyi işaret dili ile aktaran imam #1

    Duyma engelli vatandaşa hutbeyi işaret dili ile aktaran imam #2


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