Üsküdar’da camii cemaati arasında bulunan bir imam, okunan cuma hutbesini cemaatte bulunan işitme engelli vatandaşa işaret diliyle aktardı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Hacı Emin Yıldırım Camii yürekleri ısıtan bir olaya sahne oldu.

Geçtiğimiz hafta cuma namazında camii cemaati arasında bulunan bir imam, cemaat arasında işitme engelli bir vatandaş olduğunu fark etti.

İşaret dili ile hutbeyi çevirdi

İHA'nın haberine göre imam, işitme engelli vatandaşa okunan hutbeyi işaret diliyle anlattı.

İç ısıtan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyicilerin beğenisini topladı.

Duyma engelli vatandaşa hutbeyi işaret dili ile aktaran imam VİDEO