Düzce Akçakoca'da ekim ayında deniz keyfi Yaz mevsimi geçtiği halde bazı bölgelerde denize girilmeye devam ediliyor. Bunlardan biri de Düzce'nin Akçakoca ilçesi oldu.

AA Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi. Yaz mevsiminde plajlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Akçakoca'ya hafta sonu gidenler de sahil şeridinde keyifli vakit geçirdi. Güneşli havayı görenler ziyaretçilerden bazıları denize girerek yazdan kalma sıcak havanın tadını çıkardı. Ziyaretçilerin bir kısmı ise Çınar Caddesi'ndeki asırlık çınar ağaçlarının gölgesinde serinledi. Hava sıcaklığı 26 derece İlçede hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece ölçüldü. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)