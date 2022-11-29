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    Düzce depreminde hasar gören caminin yıkımı hüzünlendirdi

    Cumayeri ilçesinde depremde ağır hasar alan ve 12 yaşından bu yana namaz kıldığı cami için "Evim gibiydi" diyen muhtar, yıkım çalışmaları sırasında buruk anlar yaşadı.
    • 29.11.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 17:17
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    Düzce depreminde hasar gören caminin yıkımı hüzünlendirdi

    Düzce'de,  23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen yapıların yıkımı sürüyor.

    Deprem sonrasında ağır hasar alan Cumayeri ilçesindeki Ayşe Metin Camii yıkıldı.

    Yıkım çalışmalarına, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve çevredeki vatandaşlar katıldı.

    Yaka Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakır ve bazı vatandaşlar, yıkım çalışmaları sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

    "Cumayeri'nde 49 ağır hasarlı bina var"

    Cumayeri'nde 49 ağır hasarlı bina olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Koloğlu, "Bu hasarlı binalardan 3 tanesi merkezdeki camilerimiz. Yıkım işlemine camilerimizden başladık. Bu hasarlı binaları bir an önce kaldırmak istiyoruz. Çünkü bunlar tehlike arz ediyor. Bir an önce yenisinin yapılması noktasına hızlı şekilde çalışıyoruz. İlçe merkezimizde bu hasarları ortadan kaldırarak, normale dönmek istiyoruz. Deprem merkez üssünün Cumayeri’ne yakın olması nedeniyle ciddi bir hasar mevcut. Devletimizle birlikte bu hasarları ortadan kaldırıp, yaralar bir an önce sarılır." dedi.

    Düzce depreminde hasar gören caminin yıkımı hüzünlendirdi #1

    "Cami, benim evim gibiydi"

    Caminin yıkımı sırasında duygu dolu anlar yaşayan muhtar Mustafa Çakır, "Camimiz 1973’te yapılmıştı. İbadethanemiz yeniydi ama çok deprem geçirmişti. Bir daha deprem olursa ibadethanemiz buna dayanamayabilirdi. Camimizin çok hatıraları var. İlçemizin, köyümüzün ileri gelenleri var. Her safta bir amcamız oturuyordu. Camiye girince görüyorduk. Ben de bu caminin 12 yaşından beri cemaatiydim. Cami, benim evim gibiydi." dedi.

    Caminin 2 ay önce isminin değiştiğini dile getiren Çakır, "Camimizin adı 2 ay önce değişmişti. 2 ay öncesine kadar caminin ismi Fabrika Yanı Camii'ydi ama 2 ay sonra camiye araziyi veren hayırseverimiz olan Ayşe Metin Camii olarak ismini değiştirmiştik. Şimdi yeni yapılacak camiye de aynı ismi vereceğiz." sözlerine ekledi.

    İHA'nın haberine göre, caminin minaresinin yıkılma anı, drone ile havadan da görüntülendi.

    Düzce depreminde hasar gören caminin yıkımı hüzünlendirdi #2

    Düzce depreminde hasar gören caminin yıkımı hüzünlendirdi #3

    Düzce depreminde hasar gören caminin yıkımı hüzünlendirdi #4

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