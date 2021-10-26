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    Düzce'de 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı

    Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası, kar yağışıyla bembeyaz oldu.
    • AA
    • 26.10.2021 - 03:11
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    Düzce'de 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı

    Düzce kent merkezine 48 kilometre uzaklıktaki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na, havaların soğumasıyla mevsimin ilk karı düştü.

    KAR KALINLIĞI 3 SANTİMİ BULDU

    Dün akşamdan bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

    ÇAM ORMANI VE DENİZDE SİS İLE KAR

    Yaylanın yamaçlarındaki çam ağaçları ve denizde oluşan sis de karla beraber güzel görüntüler oluşturdu.

    Manzara drone ile görüntülendi.

    Düzce'de 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı - Foto Galeri

    Düzce'de 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı - Video

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