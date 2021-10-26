- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Düzce'de 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı
Düzce'de 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı
Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası, kar yağışıyla bembeyaz oldu.
- AA
- 26.10.2021 - 03:11
Düzce kent merkezine 48 kilometre uzaklıktaki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na, havaların soğumasıyla mevsimin ilk karı düştü.
KAR KALINLIĞI 3 SANTİMİ BULDU
Dün akşamdan bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.
ÇAM ORMANI VE DENİZDE SİS İLE KAR
Yaylanın yamaçlarındaki çam ağaçları ve denizde oluşan sis de karla beraber güzel görüntüler oluşturdu.
Manzara drone ile görüntülendi.
Düzce'de 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı - Foto Galeri