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    Düzce'de 20 yıldır atölye işleten kadın mermer ustası oldu

    Erkek işi diyenleri umursamayan genç kadın 20 yıldır uğraştığı mermercilikte bütün aşamaları kendisi yapıyor.
    • AA
    • 06.03.2022 - 14:17
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    Düzce'de 20 yıldır atölye işleten kadın mermer ustası oldu

    Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Yaşariye Yıldız, ekmeğini adeta taştan çıkarıyor.

    20 yıl önce mermerciliğe merak salan Yıldız, çevresindekilerin 'erkek işi' sözlerine aldırış etmeden işini icra etmeye devam etti.

    4 yıl önce eşinden ayrılan Yıldız, 20 yıldır eşiyle birlikte işlettiği mermer atölyesinin başına geçerek mermer ustası oldu ve 2 çocuğuyla birlikte hayat mücadelesi verdiği belirtti.

    Mermerin kullanıldığı alanlarla ilgili işin bütün aşamalarını kendisi yapan Yıldız, bölgede aranan kadın usta oldu.

    "ERKEK GÖZÜYLE BAŞLIYORUZ, KADIN GÖZÜYLE BİTİRİYORUZ"

    Kadın mermer ustasını karşısında gören müşterilerinin şaşkınlık yaşadığını dile getiren Yıldız, yaptığı işlerle ilgili müşterilerden olumlu geri dönüşler aldığını, bunun da bütün yorgunluğunu aldığını aktaran genç kadın, "İşe erkek gözüyle başlıyoruz, en son kadın gözüyle bitiriyoruz. Yaptığımız işleri güzel yapmaya çalışıyoruz." dedi.

    Düzce de 20 yıldır atölye işleten kadın mermer ustası oldu #1

    "MÜŞTERİ BENİ GÖRDÜĞÜNDE GİDİYORDU"

    Mermerciliğin 'erkek işi' olduğu algısını güç de olsa kırmayı başardığına işaret ederek, "Sektörde kadın usta algısını insanlara zor oturtturdum. Müşteri geliyor, 'Usta' dediğinde beni gördüğünde gidiyordu. Kadın bu işi yapamaz, diyorlardı. Ancak 'kadının yaptığı iş güzel' olur dedirtmeye başladım ve o algıyı kırdım." diye konuştu.

    Yaşariye Yıldız, işinde kendini geliştirmek için eğitimlere katılarak ustalık belgesi aldığını, imkanlar el verdiğince çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

    Düzce de 20 yıldır atölye işleten kadın mermer ustası oldu #2

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