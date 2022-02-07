Düzce'de 60 yaşında rap müzikle tanışan 'Met Amca'

Çocuklarından esinlenerek rap müzik dünyasına adım atan Mehmet Zeki, 4 şarkı yazdı ve şarkılarına klip çekti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde büfe işleten Mehmet Zeki, çocukları sayesinde rap müziğe merak sardı.

Yerli ve yabancı sanatçıları dinleyen Mehmet Zeki, 60 yaşında kapıldığı rap sevdasını öteye taşıdı.

4 ŞARKI YAZIP KLİPLER ÇEKTİ

Rap dünyasında lakabı 'Met Amca' olan Mehmet Zeki, 4 şarkı yazıp daha sonra bu şarkılarına klip çekerek tanıtım videolarını sosyal medyada yayınladı.

"20 YAŞIMA DÖNDÜM"

Rap müziğin kendisini gençleştirdiğini dile getiren Mehmet Zeki, "Baktım gayet güzel, hareketli, sempatik şarkılar var. Baktım çok güzel şeyler yapıyorlar. Rap müzikle birlikte adeta tekrar 20 yaşıma döndüm." dedi.

"YAŞLILIK DİYE BİR ŞEY KALMADI"

Ruhunun gençleştiğini söyleyen Mehmet Zeki, "Her şey çok güzel, su gibi akıp gidiyor. Yaşlılık diye bir şey kalmadı. Ruhum gençleşti. Yavaş yavaş profesyonelliğe doğru geçiş yapıyorum. Yakın zamanda sosyal mecralarda videolarım yayınlanacak. Şu an tanıtım demoları yayınlanıyor." diye konuştu.

Düzce'de 60 yaşında rap müzikle tanışıp şarkı yazdı