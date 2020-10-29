Düzce'de ağlara 15 kiloluk levrek takıldı

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Akçakoca'da 15 kilogram ağırlığındaki levrek 2 bin 550 liraya satışa sunuldu.

Düzce'de ağlara takılan levrek şaşkınlığa yol açtı.

Akçakoca'dan sabah saatlerinde denize açılan trol balıkçıların ağına 1,5 metre uzunluğunda, 15 kilogram ağırlığında levrek takıldı.

15 KİLOLUK LEVREK TEZGAHTA

Limana getirilerek tezgahtaki yerini alan levrek, vatandaşlardan ilgi gördü.

Balıkla fotoğraf çektiren birçok vatandaş, bölgede bu büyüklükte levreğin her zaman yakalanmadığını söyledi.

Düzce'de ağlara takılan 15 kilogramlık levrek şaşırttı ViDEO

2 BİN 500 LİRAYA SATIŞA SUNULDU

Sadık Kara tarafından 2 bin 550 liraya satışa sunulan balık, alıcısını bekliyor.

Kara, bu büyüklükte balığın tezgahlara her zaman gelmediğini belirterek, vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu söyledi.