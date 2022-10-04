Düzce'de artık evlenmeden önce eğitim alacaklar

Düzce Kent Konseyi tarafından hazırlanan Aileyi Güçlendirme Eğitimleri çalışması Belediye Meclisi’nin onayından geçti. Artık bu çalışmayla nikah kıyacak çiftler evlilik akdinden önce eğitim alacak.

Düzce Belediye Meclisi’nin onayından geçen Aileyi Güçlendirme Eğitimleri ile Düzce Belediyesi Nikah Dairesi'nde nikah kıyacak olan çiftler, nikah yapmadan önce uzman psikolog eşliğinde verilecek eğitime yönlendirilecek.

Düzce Kent Konseyi Başkanı, bu çalışmanın şiddetin önüne geçmek ve iletişimi güçlendirmek amacı ile yapıldığını ifade ederek, "Düzce Kent Konseyi olarak ailenin güçlenmesini önemsemekteyiz. Şiddetin önüne geçebilmek, iletişimi güçlendirmek, empati yapabilmesini sağlamak, birlikte düşünebilmek alt başlıkları ile kalıcı temelleri olan evliliklerle toplumu güçlendirebilmek adına bulunduğumuz her alanda uzman eğitimciler ile eğitimlere öncülük etmekteyiz." dedi.

"Bu çalışma Türkiye’ye rol model olacak"

Konsey başkanı, bu çalışmaların Türkiye’ye rol model olacağını dile getirdi ve şöyle devam etti: “Yapılan eğitimlerin daha fazla vatandaşımıza ulaşma noktasında adeta köprü vazifesi görmekteyiz. Kadın-erkek yüzlerce vatandaşımızın bu eğitimlere katılarak güçlenmesi gururumuzdur. Türkiye’ye rol model olacak bu çalışma ile evlilikler eğitimle desteklenecek ve toplumun temel taşı olan aileler eğitimle güçlenecektir.”

Talep gündeme girmeden kabul edildi

İHA'nın haberine göre, Konsey başkanı, talebin meclis gündemine girmeden kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.