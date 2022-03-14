Düzce'de atı yorulunca arabayı kendi çeken adama yem desteği

Gül adındaki atının yorulmasıyla arabayı kendi çektiği görüntülerle gündeme gelen hurdacı, at çiftliği sahiplerinden yem desteği aldı. Tarık Tok isimli şahıs, atını kızı gibi sevdiğini söyledi.

Düzce'deki Rıhtım Caddesi'nde arkasında at olan bir arabayı çeken kişi, cep telefonuyla kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada ilgi çeken görüntülerde arabayı çeken kişinin, Ağa Mahallesi'nde yaşayan, hurdacılık ve kağıt toplayıcılığı yapan, 2 çocuk babası Tarık Tok olduğu ortaya çıktı.

Tok'un takdir toplayan hareketi sonrası 25 yaşındaki 'Gül' isimli ata, Türkiye Jokey Kulübü ve at çiftliği sahiplerinden yem ile bakım desteği geldi.

"OĞLUMU BİLE BU ATLA OKUTUYORUM"

Atını kızı gibi sevdiğini dile getiren Tarık Tok, "Bu at benim rahmetli babamın yadigarı. Bu atla kağıt topluyorum ve evimi geçindiriyorum. Rahmetli babam 'Gül' diye severdi, ben de o şekilde isim koydum ve öyle seviyorum. Bize geldiğinde taydı. Ölene kadar bizde.

Bu atla babam bize baktı, ben çocuklarıma baktım, evimi yaptım. Ben atıma hiç kıyamam, çocuğum gibi kızım gibi severim. Boğazımızdan geçen lokma, bu at sayesinde. Kızımın çeyizini bu atla yaptım. Oğlumu bu atla okutuyorum." dedi.

Düzce'de atı yorulunca, arabayı kendi çekti VİDEO ARŞİV

"TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞIZ"

Atın bakımını üstlenen at çiftliği sahiplerinden Murat Seyok ise "Tarık, bu zor günlerde bize insanlığımızı hatırlattı. Biraz nefsimizden utandık. Bu anlamda biz de mütevazı şekilde bir şeyler yapıyoruz.

Diğer çiftlik işleten arkadaşlarımızla beraber 'Artık Tarık'ın atı, bizim atımız olsun' dedik. Onun atını kadromuza kattık. Tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Onun atına çok iyi bakacağına inanıyoruz." diye konuştu.











































