Düzce'de geçen yıl keşfedilen ve "Aydınpınar Şelalesi 2" adı verilen şelale, turizme kazandırıldı. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen şelale, doğaseverleri ağırlamak için hazır.

Düzce'de Aydınpınar Köyü sınırları içerisinde bulunan Aydınpınar Şelalesi 2, turizme kazandırıldı.

Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'na vatandaşların daha kolay gelebilmesi için ahşap yürüyüş yolu ve seyir terasları inşa edildi.

Bunun yanında çevre düzenlemesi yapıldı ve doğaseverler için hazır hale getirildi.

Güzeldere ve Samandere şelaleleri arasında ve yol güzergahı üzerinde bulunan şelale, aynı zamanda arka arkaya dökülen 5 ayrı şelale kümesinden oluşuyor.

"MANZARASI GERÇEKTEN MÜKEMMEL"

Düzce'nin önemli yürüyüş parkurlarından birine sahip olan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı; gürgen, meşe, kestane gibi karışık yapraklı orman ağaçları arasında doğa aktivitesi yapabilme imkanı sunuyor.

Yaklaşık 70 metre yükseklikten akan şelalenin seyrine dalan üniversite öğrencisi Sinem Yaşar, "Çalışmaların tamamlanmasıyla 'Aydınpınar Şelesi 2' olarak adlandırılan bölgedeyiz. İlk olarak birinci şelaleye, şimdi ikinciye geldik.

Yaklaşık 70 metre yükseklikten dökülen bir şelale. Manzarası ve doğası gerçekten mükemmel, kesinlikle herkese tavsiye ederim. Arkadaş gruplarınızla gelirseniz burada eğlenebileceğinizi öneririm.

Yürüyüş yolu çok güzel bir şekilde hazırlanmış. Biraz orta zorluklarda planlanmış bir güzergah ve merdivenlerden çıkarak şelaleye ulaşabiliyorsunuz." dedi.

Düzce Aydınpınar Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor ViDEO