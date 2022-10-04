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Düzce'de bal komasına giren ayı 'Balkız' yeniden görüldü

Düzce'de bal komasına giren ayı 'Balkız' yeniden görüldü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, acı bal yediği için baygınlık geçiren ve 'Balkız' ismi verilen bozayı, bu kez doğal ortamında ortaya çıktı.