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- Düzce'de bal komasına giren ayı 'Balkız' yeniden görüldü
Düzce'de bal komasına giren ayı 'Balkız' yeniden görüldü
- 04.10.2022 - 21:08
- Güncelleme : 04.10.2022 - 21:24
Geçtiğimiz aylarda acı bal yediği için baygınlık geçirdiği anların sosyal medyada paylaşılmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bozayı 'Balkız', yeniden ortaya çıktı.
Düzce'nin Yığılca ilçesindeki arıcıların ormana bıraktıkları peteklerdeki acı balı fazla kaçıran yavru ayı, baygınlık geçirmiş ve ormancılar tarafından fark edilmişti.
Veterinere götürülmek üzere bindirildiği aracın kasasında, bitkin halde derin derin nefes alarak kendine gelmeye çalışan ayının bir sağa bir sola yıkıldığı renkli görüntüler, dünya basınında da yer almış, yetkililer tarafından tedavisi tamamlanan ayı doğal ortamına bırakılmıştı.
"Balkız doğada evinde görüntülendi"
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Balkız'ın son görüntüsünü paylaştı.
Yapılan paylaşımda, "Meşhur ayımız, sevimli kızımız, 'Balkız' doğada, evinde görüntülendi. Kendini özletme Balkız" ifadeleri kullanıldı.
Düzce'de bal komasına giren ayı 'Balkız' doğal ortamında görüntülendi VİDEO
Düzce’de fazla bal yiyen ayı işte böyle kendinden geçti - VİDEO