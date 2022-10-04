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    Düzce'de bal komasına giren ayı 'Balkız' yeniden görüldü

    Düzce'nin Yığılca ilçesinde, acı bal yediği için baygınlık geçiren ve 'Balkız' ismi verilen bozayı, bu kez doğal ortamında ortaya çıktı.
    • 04.10.2022 - 21:08
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 21:24
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    Düzce'de bal komasına giren ayı 'Balkız' yeniden görüldü

    Geçtiğimiz aylarda acı bal yediği için baygınlık geçirdiği anların sosyal medyada paylaşılmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bozayı 'Balkız', yeniden ortaya çıktı.

    Düzce'nin Yığılca ilçesindeki arıcıların ormana bıraktıkları peteklerdeki acı balı fazla kaçıran yavru ayı, baygınlık geçirmiş ve ormancılar tarafından fark edilmişti.

    Veterinere götürülmek üzere bindirildiği aracın kasasında, bitkin halde derin derin nefes alarak kendine gelmeye çalışan ayının bir sağa bir sola yıkıldığı renkli görüntüler, dünya basınında da yer almış, yetkililer tarafından tedavisi tamamlanan ayı doğal ortamına bırakılmıştı.

    "Balkız doğada evinde görüntülendi"

    Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Balkız'ın son görüntüsünü paylaştı.

    Yapılan paylaşımda, "Meşhur ayımız, sevimli kızımız, 'Balkız' doğada, evinde görüntülendi. Kendini özletme Balkız" ifadeleri kullanıldı.

    Düzce'de bal komasına giren ayı 'Balkız' doğal ortamında görüntülendi VİDEO

    Düzce de bal komasına giren ayı Balkız yeniden görüldü #1

    Düzce’de fazla bal yiyen ayı işte böyle kendinden geçti - VİDEO

    Düzce de bal komasına giren ayı Balkız yeniden görüldü #2


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