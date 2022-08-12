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    Düzce'de bal komasına giren ayı dünya basınında

    Düzce'de bal komasına giren ayı dünya basınında

    Düzce'de yediği acı bal nedeniyle baygınlık geçiren ayının sevimli görüntüleri Türkiye sınırlarını aşarak dünya basınında kendine yer buldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 18:03
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    Düzce'nin Yığılca ilçesinde bal komasına giren ayı renkli görüntülere neden oldu.

    Bölgedeki arıcıların ormana bıraktıkları peteklerdeki acı balı fazla kaçıran yavru ayı baygınlık geçirmiş ve ormancılar tarafından fark edilmişti.

    Veterinere götürülmek üzere bindirildiği aracın kasasında, bitkin halde derin derin nefes alarak kendine gelmeye çalışan ayıyının bir sağa bir sola yıkıldığı görüntüler gündeme oturudu.

    Ayının sevimli görüntüleri büyük ilgi görürken yetkililer ayıyı koruma ve tedavi altına aldı.

    Adı Balkız oldu

    Ayı o kadar ilgi gördü ki adını koymak için yarışma bile başlatıldı.

    Başlatılan yarışma sonucunda ayıya Balkız adı verildi.

    Balkız koruma altında doğal ortama bırakılacağı günü bezin takviyesi ile beklerken ünü Türkiye sınırlarını aştı.

    Düzce’de fazla bal yiyen ayı işte böyle kendinden geçti VİDEO

    Balkız dünya basınında

    Balkız'ın sevimli görüntüleri başta dünya çapında Reuters, Independent ve The Guardian olmak üzere birçok medya organında heberleştirildi.

    Dış basında da kendinden bahsettiren Balkız, dünya çapında üne kavuştu.

    "Yüksek doz deli bal: Türkiye'de kurtarılan sarhoş ayı yavrusu" başlığıyla yabancı basına konu olan Balkız'ın aç kaldığı için ormandan köye indiği ve kovanlardaki bal peteklerini parçaladığı belirtildi.

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