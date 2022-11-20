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    Düzce'de balık tezgahları şenlendirdi

    Batı Karadeniz'de balıkçıların yüzü gülmeye devam ederken palamut bolluğu tezgahlardaki yerini hamsiye bırakmaya başladı.
    • 20.11.2022 - 15:54
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    Düzce'de balık tezgahları şenlendirdi

    1 Eylül'de başlayan az sezonu yoğunluğu sürüyor.

    Hem tüketicilerin hem balıkçıların yüzünü güldüren balık çeşitliliği hareketliliği de devam ediyor.

    Palamut, sezon başından bu yana sofralarda bol bol yer alırken hamsi ise merakla bekleniyordu.

    Karadeniz’de bugünlerde azalan palamut avı yerini yavaş yavaş hamsi avına bıraktı.

    Palamut bolluğu azaldı

    Palamut boluğu yerini tezgahlarda başka balıklara bırakmaya başladı.

    AA'nın haberine göre, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde palamudun azalmasıyla tezgahları, hamsi, çinekop, barbun, istavrit ve zargana süsledi.

    Düzce de balık tezgahları şenlendirdi #1

    Düzce de balık tezgahları şenlendirdi #2

    Düzce de balık tezgahları şenlendirdi #3


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