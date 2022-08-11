Düzce’de baygın bulunan ayının durumu iyi

Balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının durumu iyiye gidiyor. Tedavi altına alınan ayıyı bulan ormancı, o anları anlattı. Ormancı, “İlk başta baktık, korktuk tabii” dedi.

Düzce’nin Yığılca ilçesindeki ormanlarda son dönemlerde bir hareketlilik var.

Nedeni de kovanlara saldıran ayılar…

Bu durum bölge halkını tedirgin edince, orman görevlileri harekete geçti.

Fazla bal yemekten bitkin düştü

Görevliler, nöbet tutulan bir noktada halsiz bir boz ayı ile karşılaştı.

Korkarak ayının yanına yaklaşan ormancı ve ekipteki diğer kişi, boz ayıyı kamyonetinin kasasına yükleyerek Düzce Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü’ne götürdü.

Ayının fazla bal yemekten komaya girdiği belirlendi.

Balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıyı bulan ormancı o anları anlattı VİDEO

Ayıyı bulan ormancı konuştu

Balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıyı bulan ormancı Yasin Öztaş, o anları anlattı.

Öztaş, AA muhabirine, bir gün önce bölgede karşılaştıkları köylülerin kendilerine bölgede bir anne ayının 2 yavrusuyla gezdiğini söylediğini dile getirdi.

“İlk başta baktık, korktuk”

Bölgede görev yaptıklarını belirten Öztaş, “Orman koruma kontrol faaliyetlerimizi gerçekleştirirken yolda yerde ayı yavrusu yattığını gördük halsiz bir şekilde. İlk başta baktık, korktuk tabii. Arkadaşım ayağından, ben de ensesinden tutarak arabaya aldık.” ifadesini kullandı.

“Teslim ettik”

Öztaş, işletme şefliğini arayarak durumu bildirdiklerini dile getirerek, “Doğu Koruma ve Milli Parklar ile bağlantıya geçildi. Biz de ayıyı Düzce Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne teslim ettik.” dedi.

“Şeker oranı yüksek çıkmış”

Ayının ayağa kalkacak halinin olmadığını söyleyen Öztaş, “Milli Parklardan bilgi aldım, zehirlenme olduğu söylendi. Şeker oranı yüksek çıkmış, baldan olabilir büyük ihtimal.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kızımıza bir isim verelim”

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da ayı ile ilgili bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, “Düzce’de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi, ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli ‘kızımıza’ bir isim verelim, adıyla yaşasın.” ifadesine yer verildi.

Koruma sahasına götürüldü

Bu arada baygın halde bulunan ayı, tedavi sürecinin ardından doğaya salınacak.

Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, ilk kontrollerini yaptığı ayıyı tedavisi için koruma sahasına götürdü.