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    Düzce'de bedava hamsi dağıttı

    Düzce'de hamsinin ücretsiz dağıtıldığını gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 10:54
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    Düzce'de bedava hamsi dağıttı

    Karadeniz’de hamsi bolluğu başladı.

    Son zamanlarda kilosu 110 liradan 15 liraya kadar düşen hamsi, yüz güldürmeye devam ediyor.

    Düzceli balıkçı Tuncay Kılıç da, yaşanan bolluğunun ardından bir ton hamsiyi ücretsiz şekilde dağıtma kararı aldı.

    Tezgah önüne konulan kasa kasa hamsiler, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan vatandaşlardan bazıları ücret ödemek istedi.

    "İlk defa görüyorum"

    İlk defa böyle bir etkinlik gördüğünü söyleyen Hüseyin Çiftçi, "Allah razı olsun dağıtan arkadaştan. 50 yaşındayım, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Deniz kenarında dağıtıldığını gördüm ama böyle balıkçının önünde dağıtıldığını ilk defa görüyorum." dedi.

    Düzce'de bir balıkçı bir ton hamsiyi ücretsiz dağıttı ViDEO

    hamsi

    "Halk olarak zor günler geçiriyoruz"

    İHA'ya konuşan balıkçı Tuncay Kılıç ise "Halk olarak zor süreçten geçiyoruz. Bizde böyle bir şey yapmak istedik. Bugün bedavadan dağıtıyoruz. Vatandaşlar böyle bir şey görmedikleri için şaşırıyorlar. Bedava dağıttığımızı gören almaya geliyor. Para teklif ediyorlar, bizde almıyoruz. Bugün hamsiyi bedava dağıtıyoruz. Bir ton hamsiyi ücretsiz dağıttık. İnşallah ilerleyen süreçlerde peyderpey ücretsiz dağıtımlar yapacağız." diye konuştu.

    hamsi

    hamsi

    hamsi

    hamsi


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