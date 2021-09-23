Düzce'de çaya olta atan adam 51 kiloluk yayın balığı yakaladı

Amatör balıkçılık yapan bir kişinin oltasına yaklaşık 1.8 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı. Balık üç saatlik çalışma ile sudan çıkarıldı.

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde rafting işletmeciliği yapan Birol Tepe, can sıkıntısında Melen Deresi'ne attığı olta ile 1.8 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı.

Yaklaşık 51 kilo ağırlığındaki balık dereden çıkartılmasının ardından yayın balığı işletmecinin bahçesindeki havuza bırakıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yayın balığını görenler fotoğraf çektirmek için geldi. 3 saatlik çalışma ile sudan çıkarılan dev balık, 3 bin TL'ye satıldı.

"7 GÜN AÇ SUSUZ YAŞAYABİLEN BİR BALIK"

Balığı avladığı anları anlatan işletmeci Birol Tepe, “Tatlı suların arasındaki en lezzetli balıktır. Kılçıksız olan nadir balıklardan birisidir. Melen Çayı'nda tuttuk bunu. Çocukluğumuzdan, dedelerimizden, babalarımızdan bildiğimiz bir balık çeşidi. Şu anda gördüğünüz gibi bu şekilde 7 gün aç susuz yaşayabilen tek balık. Deniz balıklarını bilmiyorum. Muhteşem bir balık. Eski tabir ile derya kuzusu bunlar derler. Bu kuzudan daha da büyük. Kantara koyup tarttık. 50 kilo 800 gram ağırlığında. 1.78 boyunda. Benim boyum 1.76 santimetre hayvan maşallah benden uzun ve ciddi güreşebileceğiniz bir hayvan." dedi.

"3 SAATLİK OPERASYONLA MUHTEŞEM HAYVAN TUTTUK"

"Ben raftingciyim hem rehber hem işletmeciyim. Dün keyfe keder turumuzdan sonra bir olta atalım dedik. Açıkçası acemi şansı diyebiliriz. İlk vurduğunda anlamadık. İkincisinde takıldı zannettik. Üçüncüsünde alttan vurmaya başlayınca rehber kardeşlerim ile birlikte botla gidip müdahale ettik ve oltayı kenara alıp misinasını ağaca bağlayarak yaklaşık 3 saatlik bir operasyon ile bu muhteşem hayvanı tuttuk." şeklinde konuştu.

"İNANILMAZ BİR İLGİ OLDU"

Dev balığı tutmanın kendilerine nasip olduğunu ifade eden Tepe, "İnşallah satın almak isteyen vatandaşlar çok var. Dünden beri inanılmaz bir talep oldu. İnşallah nasip olana vereceğiz. Normalde kilosunu 50-60 liradan satıyorlar. Biz kilosunu 50 liradan vereceğiz. Sosyal medyada paylaşmıştım. Dün tuttum büyük ilgi gördü. İnanılmaz bir ilgi oldu. Herkes nazar boncuğu gönderdi. Hatta yolda gelecek insanlar da var. Bir arkadaşımıza 3 bin liraya verdik.” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF ÇEKİLMEYE GELDİLER

Balığı sosyal medyada görerek fotoğraf çekilmeye gelen vatandaşlar fotoğraf çekilirken, bölgede bulunan kedilerin ise balığa yaklaşmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.



