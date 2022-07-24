Düzce'de düğünde çılgınca eğlenip havuzda horon oynadılar

Karadenizli ailenin düğününe katılan davetliler, havuzda horon oynadı. Damat da misafirlerin eğlencesine ortak olurken o anlar kayıt altına alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Kalkın Köyü'nde fındık üreticisi olan Vefa Güven ile Gizem çifti, akşam saatlerinde gerçekleştirilen düğünle hayatlarını birleştirdi.

Öte yandan Karadenizli ailenin düğünü ilginç anlara sahne oldu.

Davetliler, düğünün yapıldığı mekanda çılgınca eğlendi. Durmaksızın oynayanlar, hızını alamayıp elbiseleriyle havuza atladı.

Havuzda horon teptiler

Davetliler, düğün coşkusunu havuzda horon oynayarak devam ettirirken misafirlere, damat da eşlik etti.

Damat ıslak ıslak dans etti

DHA'nın haberine göre; damatlığıyla suya atlayan damat, bir süre yüzdükten sonra havuzdan çıktı ve ıslak kıyafetleriyle gelinle dans etti.

Düzce'de düğünde çılgınca eğlenip havuzda horon teptiler

































