8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın sürücüleri durduran polisler, çiçek dağıtarak yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla ilçenin çeşitli yerlerinde uygulama yaptı.

Özellikle kadın sürücülerin durdurulduğu uygulamalarda ceza yeme düşüncesine kapılan kadınlar, polis ekiplerinin elinde ceza makbuzu yerine çiçek görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

KADINLARDAN TEŞEKKÜR

Sürücülere ve yanında yolcu olarak bulunan kadınlara çiçeklerini takdim eden polis ekipleri, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınlar ise, duydukları memnuniyeti dile getirerek polis ekiplerine teşekkür etti.

ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Öte yandan ekipler, çevredeki kadınların da ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak çiçek takdim etti.

Düzce'de durdurulan kadınlar cezadan korkarken çiçekle karşılandı VİDEO







