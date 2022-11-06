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    Düzce'de Efteni Gölü, sonbaharın renklerine büründü

    Düzce'de Efteni Gölü kıyısındaki Gölyaka Kültür Park, ziyaretçilerine sonbahar arasında dinlenme fırsatı sunuyor.
    • 06.11.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 17:26
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    Düzce'de Efteni Gölü, sonbaharın renklerine büründü

    Türkiye'nin dört bir köşesi sonbaharın renklerine büründü.

    İstanbul'a içme suyunun sağlandığı Melen Çayı havzasının başlangıç noktasında yer alan Efteni Gölü koruma sahasındaki park, zengin bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.

    Ziyaretçiler doğanın tadını çıkartıyor

    Düzce'de Efteni Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı içerisinde bulunan 790 bin metrekarelik Gölyaka Kültür Park'a gelenler, sonbaharda yaprakları sararan ağaçlar arasında doğa ile baş başa kalıyor.

    Gölyaka Kültür Park sonbaharın renklerine büründü ViDEO

    Düzce de Efteni Gölü, sonbaharın renklerine büründü #1

    Sohbaharın farklı tonları

    AA'nın haberine göre, Gölyaka Kültür Park'taki çınar ağaçları, sonbaharla birlikte yeşil, kırmızı, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

    Düzce'de sohbaharın renkleri FOTO GALERİ

    Düzce de Efteni Gölü, sonbaharın renklerine büründü #2

    Düzce de Efteni Gölü, sonbaharın renklerine büründü #3

    Düzce de Efteni Gölü, sonbaharın renklerine büründü #4

    Düzce de Efteni Gölü, sonbaharın renklerine büründü #5


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