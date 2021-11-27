Hamsili pizza denemesi yapan Harun Kılıç, "Kendimce hamsili pizza yapayım dedim. Menümüzde böyle bir şey yoktu. Kendi aramızda bunu bir deneyelim dedik. Gayet güzel oldu" dedi.

Düzce’de yıllardır pizza işletmesi bulunan Harun Kılıç, hamsiden pizza yaptı.

Hamurunu açıp sosunu hazırlayan Kılıç, hamsileri tepsiye dizerek pişirdi.

Hamsili pizzayı hazırladıktan sonra arkadaşlarına servis eden Kılıç, sosyal medyaya yüklemeyi ise ihmal etmedi.

Kılıç'ın akşam saatlerinde yaptığı paylaşım etkisini gösterirken, işletmesi sabah saatlerinde hamsili pizza isteyenlerle doldu taştı.

"ÇOK YOĞUN BİR TALEP VAR"

Tuttuğu takım olan Trabzonspor’un rakipleri ile puan farkını açması sonrasında kutlama yapmak amacı ile hamsili pizza yapma fikrini hayata geçiren 40 yıllık pizza ustası Harun Kılıç, “Karadeniz kökenliyim ben. Giresunlu olduğum için hamsiye sempatimiz daha çok oluyor. 30 senedir Trabzonspor'umuz şampiyon olamıyordu.

Uzun zamandır lider olduğumuz için bunu kutlayalım dedik. 40 yıldır pizza ustası olarak çalışıyorum. Kendimce hamsili pizza yapayım dedim. Menümüzde böyle bir şey yoktu. Kendi aramızda bunu bir deneyelim dedik.

Gayet güzel oldu. Arkadaşlar sosyal medyadan görmüşler. Beğenmişler, geldiler kendilerine ikram ettim, yiyorlar. Güzel bir tat oldu. Herkese tavsiye ederim.

Çok yoğun bir talep var ama işin içinden nasıl çıkacağım onu düşünüyorum. Fiyat belirlemesi henüz yapmadık ama en kolay iş fiyat belirlemek. Talebe göre bunu menüye koyup satışını yapacağım” ifadelerini kullandı.

Düzce'de hamsili pizza yapıldı VİDEO

"HAMSİLİ PİZZA ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Sosyal medyada hamsili pizzayı görmesinin ardından Harun Kılıç’ı arayarak kendisinin bu lezzeti tatmak istediğini belirten Rasim Uçar, pizzayı tatmasının ardından çok beğendiğini belirterek, “Sosyal medyada Harun abinin hamsili pizzasını gördüm. Hamsili pizza yapmış çok hoşuma gitti. Ben ısrar ile telefon açtım yapabilir misin dedim.

Yaparım dedi ve beni çağırdı. Ellerine sağlık çok güzeldi yedim. Uzun zamandan beri ekmek ile hamsiyi bir arada yememiştim. Çok memnun oldum ellerine sağlık teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"SEVDİĞİMİZ LEZZETLER HAMSİLİ PİZZA İLE BULUŞTU"

Hamsiyi sevdiği diğer yemek çeşitleri ile birleştirilince daha lezzetli olduğunu düşünen Rasim Uçar, “Biz Karadenizli olduğumuz için hamsiyi zaten çok severiz. Hamsiye karşı ayrı bir sevgimiz var.

Hele hele sevdiğimiz şeylerle hamsi buluşunca o zaman daha bir başka oluyor. Harun ağabeyin ellerine sağlık çok güzeldi lezzetliydi. Arkadaşlarıma mutlaka önereceğim.

Fotoğraflarını çektim. Arkadaşlarımızın olduğu gruplara attık. Herkese böyle bir yerde hamsili pizza yapıldığını söyleyeceğiz. Mutlaka bilgilendireceğiz.” dedi.