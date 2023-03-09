Düzce'de hamsinin yerini tirsi aldı Hamsinin bitmesinin ardından balıkçılarda en çok tercih edilen balık kılçıksız tirsi oldu.

Hamsi sezonu sona ermesinin ardından vatandaşlar farklı balık çeşitlerine yönelmeye başladı.

Düzce'de çeşitliliğin fazla olduğu tezgahlarda en çok tercih edilen balık ise kilosu 40 liradan satılan tirsi oldu.

Karadeniz'de hamsi bitti"

Hamsi sezonunun tamamen bittiğini söyleyen balıkçı Hülya Kılıç, şunları söyledi:

Ara ara palamut çıkabiliyor, tezgahımıza koyuyoruz. Karadeniz'de hamsi tamamen bitti. Geçen hafta da söylemiştim. Hamsinin artık çok az zamanı kalmıştı. Bol bol yenilmeli demiştim ve artık bu hafta gerçekten bitti. Diğer balık çeşitlerimizde sorun yok. Çeşitlerimiz bol. Hamsi ve palamut harici diğer tüm balıklar tezgahta. Fiyatlarımız da gayet iyi durumda.

"Tirsi kılçıksızdır"

Balıkçı Hülya Kılıç, tirsinin hamsinin yerini aldığını da belirterek, şu ifadeleri kullandı: