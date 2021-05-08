5 engelli çocuğuna bakan anne Fatime Yikit evlatlarına olan sevgisini, "Onlar benim yavrularım, şekerlerim” diyerek anlattı.

Anneler Günü öncesi yurdun bazı bölgelerinden gelen hikayeler sayesinde, annelerin fedakarlıkları bir kez daha ortaya çıkıyor.

Düzce'de yaşayan ve 14 yıl önce eşini kaybeden 70 yaşındaki Fatime Yikit, 2’si erkek 5 engelli çocuğuna sevgiyle bakıyor.

GÜNLÜK YAŞAMLARINDA DESTEK OLUYOR

Doğuştan kas hastalığı nedeniyle engelli olan Havva, Adem, Nimet, Menşure ve Selim Yikit'e günlük yaşamlarında destek olan Fatime Yikit, elinden geldiğince onlara iğne oyası ve yemek yapmayı, okuyup yazmayı ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmeye çalışıyor.

Düzce'de hayatını engelli çocuklarına adadı: Umudum var, benim tayfam iyileşecek VİDEO





"ÇOCUKLARIMA ÇOK BAĞLIYIM"

2 oğlu ve 3 kızının engelli olduğunu belirten Fatime Yikit, “Zorluk çekiyorum. Büyük kızlarım ve damatlarım olmasa çok daha zor olacak. Onlar elimden tutmasa imkanım yok. Çocuklarıma çok bağlıyım. 50 sene oldu. Bir akşam babamın evine gidip kalamadım. Evli olan kızlarıma gidemedim. Ama evlatlarımı çok seviyorum. Sevilmeseler bakılmaz. Onlar benim yavrularım, şekerlerim” dedi.





"BENİM EVLATLARIM İYİLEŞECEK"

Çocuklarının iyileşmeleri için umutlu olduğunu dile getiren Fatime Yikit, “Hala umudum var. Hala ilaç çıkacak benim tayfam iyileşecek diye bekliyorum. Bir doktor çıkacak ve ben senin evlatlarını iyileştireceğim diyerek halen umutluyum. Bütün doktorlara sesleniyorum. Bir çare çıktığı zaman ne olur benim evlatlarıma bir tedavi uygulasınlar” diye konuştu.