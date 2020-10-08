Düzce'de hurda otomobil parçalarından heykel yapıyor

Bir motor tamircisi, bulduğu hurda otomobil parçalarını birleştirerek insan boyunda heykel yaptı. Tamircinin bir sonraki hedefi, 3 metrelik asker yapmak.

Düzce Küçük Sanayi Sitesi’nde motor ustası olarak çalışan Murat Çetin, hurda otomobil parçalarından sanat eserleri çıkarıyor.

Murat Çetin daha önce robot görünümlü bir eser yaparken, bu kez hurda otomobil parçalarından gitar çalan rock müzik sanatçısı yaptı.

Murat Çetin eserlerini iş yerinde sergilerken, araçlarını tamir için getirenler eserleri ilgiyle inceliyor.

TEPKİLER OLUMLU

Çetin, eseri 3 ayda yaptığını belirterek, "Bu yaptığımız eser, araçların deforme olan parçalarından yapıldığı için bitim süresi de tamire gelen araçlara bağlı. Bazen 1 ay bazen 3 ay sürüyor. Bunları gören müşterilerimiz bir sonraki gelişlerinde çocuklarıyla geliyorlar. Fotoğraf çekiyorlar. Fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp yorumları bizimle paylaşıyorlar. Güzel hoş sohbet oluyor. Tepkiler güzel.” dedi.

TÜRK BAYRAĞI TAŞIYAN ASKER YAPMAK İSTİYOR

Hurda parçalardan minyatür motosiklet, fotoğraf makinesi, otomobil ve objeler de yapan Çetin, bundan sonraki projesinin ise 3 metre yüksekliğinde Türk bayrağı taşıyan bir asker yapmak olduğunu söyledi.





































