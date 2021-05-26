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    Düzce'de ineğin boynuna dolanan zincir çıkarıldı

    Boynuna zincir dolanan hayvanın yardımına itfaiye ekipleri koştu. Can havli ile saldırganlaşan hayvanın boynundaki zincir çıkartılırken, hayvan yaralandı.
    • İHA
    • 26.05.2021 - 09:34
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    Düzce'de ineğin boynuna dolanan zincir çıkarıldı

    Düzce’nin Körpeşler Mahallesi’nde 1493'üncü Cadde üzerinde Melahat Şenyürek’e ait evin ahırında bulunan ineğin kaçmaması için zincir ile bağlandı.

    Yaklaşık bir hafta boyunca inek zincirlerinden kurtulmak için hareket edince yaralanmaya başladı.

    İneğinin hırçınlaştığını gören Melahet Şenyürek, durumu komşusu Hakkı Demir’e bildirdi.

    HAYVANIN YARALANDIĞINI GÖRDÜ

    Ahıra giren Demir, hayvanın yaralandığını görüp zinciri çıkartmaya çalıştıysa da başarılı olamayınca durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen hayvanın boynunda ki zinciri kırmak için çalışma yapan ekipler saldırganlaşan ineğe çok yaklaşamayınca ahırdan dışarı çıkartıldı.

    Burada bir ağaca bağlanan ineğin boynunda ki zincir demir keski ile kesilmesinin ardından zincir boynundan çıkartıldı. İneğin ensesinde 2 santimetreye yakın kesik olması nedeni ile hayvan sahibine veterinere gidilmesi bilgisi verildi.

    Düzce de ineğin boynuna dolanan zincir çıkarıldı #1

    ZİNCİR, ETİNE GÖMÜLDÜ

    İneğin boynundaki zincirin uzun süredir orada olduğunu belirten komşu Hakkı Demir, “Zincir oturmuş boynuna ineğin sahibi teyzemizin de hiç haberi yok. Bende ahırdan aldım dışarı çıkarttım. İtfaiye ekiplerini arayarak yardım bekledim. Ense kısmından oturmuş zincir. Hayvanın etine 2 santim kadar gömülmüş. Hemen hemen görülüyor fark ediliyor zaten. Hep yemini verip çıkmışlar yanından. Karanlık olduğu için fark edememişler.” şeklinde konuştu.

    Düzce de ineğin boynuna dolanan zincir çıkarıldı #2

    Düzce de ineğin boynuna dolanan zincir çıkarıldı #3

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