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    Düzce'de itfaiye, köpek kurtardı

    Minibüsün altında kalan köpek, itfaiyenin aracı hava yastığıyla kurtarmasının ardından kurtarıldı. Yaralı köpek, tedaviye alındı.
    • DHA
    • 04.01.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 14:02
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    Düzce'de itfaiye, köpek kurtardı

    Düzce Metek TOKİ mevkisinde bir minibüs, yola çıkan köpeğe çarpınca köpek, minibüsün altında kaldı.

    Çarpmanın ardından sürücü aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi.

    Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, aracı hava yastığı ile yukarı kaldırdı.

    HAYVAN YAKALAMA APARATI KULLANILDI

    Ekipler, hayvan yakalama aparatı ile köpeği sıkıştığı aracın altından çıkarttı. Yaralanan köpek, tedavisi için Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Düzce'de itfaiye, köpek kurtardı VİDEO

    Düzce de itfaiye, köpek kurtardı #1

    Düzce de itfaiye, köpek kurtardı #2

    Düzce de itfaiye, köpek kurtardı #3

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