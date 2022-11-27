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    Düzce'de itfaiye mahsur kalan muhabbet kuşunu kurtardı

    Düzce’de depremin ardından muhabbet kuşunu eve girip alamayan Emine Bayraktar’ın yardımına itfaiye ekipleri koştu. Emine Bayraktar göz yaşlarına hakim olamadı.
    • 27.11.2022 - 17:50
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    Düzce'de itfaiye mahsur kalan muhabbet kuşunu kurtardı

    Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri yüzlerce vakaya müdahale etti.

    Ekipler, depremin ilk dakikalarından itibaren mahsur kalan birçok vatandaşın tahliye olmasının yanı sıra evde mahsur kalan hayvanların kurtarılmasına da yardımcı oldu.

    "Bizim için her can çok kıymetli"

    İtfaiye ekipleri Şerefiye Mahallesi Çınlar Sokaktaki 4 katlı apartmanın en son katında muhabbet kuşunun mahsur kaldığı ihbarını aldı.

    Emine Bayraktar isimli vatandaşa ait olan Sarı ismindeki muhabbet kuşu için ekipler apartman dairesine sevk edildi.

    Binaya giren itfaiye müdürlüğü ekipleri muhabbet kuşunu mahsur kaldığı binadan kurtardı.

    Duygusal anlar yaşandı

    Bina önünde muhabbet kuşunun kurtarılmasını bekleyen Emine Bayraktar, itfaiye erinin elindeki kafesi görünce mutluluk gözyaşları döktü.

    İtfaiye erinin telkinlerine Emine Bayraktar "O benim her şeyim nasıl ağlamayayım." sözleri ile karşılık verdi.

    Düzce de itfaiye mahsur kalan muhabbet kuşunu kurtardı #1

    Kuş koruma altına alındı

    Ekipler, Sarı isimli muhabbet kuşunu itfaiye binasında koruma altına aldı.

    Emine Bayraktar evine geçtiğinde muhabbet kuşunun teslim edileceği bildirildi.

    Düzce de itfaiye mahsur kalan muhabbet kuşunu kurtardı #2

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