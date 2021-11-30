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    Düzce'de kar yağışı başladı

    Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Topuk Yaylası’nda kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 23:42
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 00:04
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    Düzce'de kar yağışı başladı

    Düzce’nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Topuk Yaylası’nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

    KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

    Etkili olan kar yağışı sonrasında bölgede tatil yapan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaşınca bu anları video çekerek sosyal medya hesaplarına yükledi.

    Topuk Yaylası’nda etkili olan kar yağışı etkisini arttırarak devam ettirirken kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

    Düzce'de kar yağışı başladı VİDEO

    Düzce de kar yağışı başladı #1

    Düzce de kar yağışı başladı #2

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