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Düzce'de kar yağışı başladı

Düzce'de kar yağışı başladı

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Topuk Yaylası’nda kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.