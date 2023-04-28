Düzce'de kar yağışı şaşırttı Düzce'nin yüksek kesimlerinde İlkbaharın ortasında kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İHA

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün Düzce ve çevresi için sağanak uyarısının ardından yağış etkili oldu.

Düzce’nin yüksek kesimlerinde ise sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Düzce ve Bolu il sınırları içerisinde bulunan Sinekli yaylasında da kar yağışı etkili oldu.

Yer yer kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

Yaylada tek başına yaşayan Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, gece yağışın kara dönüştüğünü sabah saatlerinde ise her yerin bembeyaz olduğunu söyledi.

"Kar lastiği olmayan gelmesin"

Albayrak şunları söyledi: