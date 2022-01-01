Yeni yılın ilk günlerinde Düzce'de kameralara yansıyan küçük karacanın karla oynama görüntüleri doğanın güzellikleri ortaya koyarak kalpleri ısıttı.

Hayatın olumlu ve olumsuz taraflarını yaşarken, karşımıza çıkan bir güzellik, içimizi ısıtır ve birden günümüzü aydınlatıverir.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, karda oyun oynayan karaca yavrusunun kameraya yansıyan görüntüleri de izleyende bu etkiyi bırakıyor.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Düzce'de yayla evinin önünde karda oyun oynayan karaca yavrusunun halleri cep telefonuyla kayda alındı.

YANIK YAYLASININ ASIL SAHİPLERİ

Gölyaka ilçesine 34 kilometre uzaklıktaki 1.200 rakımlı Yanık Yaylası'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bu yağışta yaylada yaşayan canlıların kimi için zorluk, kiminin de bu görüntülerdeki sevimli karaca yavrusu için eğlence kaynağı olabiliyor.

KARACAYI HİDROELEKTRİK SANTRALİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS ŞOFÖRÜ FARK ETTİ

Bölgede hidroelektrik santralinde çalışan işçileri taşıyan servis şoförü Murat Demirtaş, yol güzergahındaki yayla evinin önünde karaca yavrusu olduğunu fark etti. Demirtaş, yanına yaklaştığı karacanın kar üzerinde zıplayarak oyun oynadığı anları cep telefonuyla kaydetti.

Düzce'de karda oynayan karaca yavrusu görenleri gülümsetti VİDEO