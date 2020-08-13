Düzce'de karpuz alan kişi, not ve 20 lira bıraktı

Karpuz tezgahının sahibi, gördüğü tablo karşısında duygulandığını ve parayı harcamayacağını söyledi.

Düzce'deki bahçesinde yetiştirdiği karpuzları yol kenarındaki tezgahta satan İrfan Hatip, sabah tezgahının başına geldiğinde şaşırdı.

İrfan Hatip, Gölyaka ilçesi Şaziye köyü mevkiindeki tezgahını gece açık bırakarak evine gitti. Hatip, sabah geri döndüğünde not ile birlikte 20 lirayı gördü.

"EŞİMİN CANI KARPUZ ÇEKTİ"

Notta, "Biz gurbetçiyiz. Gece geri dönerken karpuz tezgahını gördük. Eşimin canı, gebe olduğu için çok karpuz istedi. Karpuzlardan bir tanesini aldık. Ancak kimse olmadığı için bu parayı bıraktık. Umarız yeterlidir. Değilse hakkınızı helal edin." ifadeleri yer aldı.

"BİR GÜN YOLU DÜŞERSE MİSAFİR ETMEK İSTERİM"

Hatip, gurbetçinin davranışının kendisini çok mutlu ettiğini ve duygulandırdığını belirterek, "Sabah tezgahıma geldim. Tezgahım 24 saat açıktır. Bazen burada kalıyorum ama genelde evime gidiyorum. Sabah geldiğimde bir not buldum. Notun üzerine de bir miktar para koymuşlar.

Bir gurbetçimiz gece dönerken, hanımının hamile olması nedeniyle tezgahımdan bir karpuz almış. Bir not yazmış ve bir miktar para iliştirmiş. Bu beni çok mutlu etti. Helal olsun kendisine. İster ücretli, ister ücretsiz olsun helal olsun." dedi.

BIRAKILAN 20 LİRAYI HARCAMAYACAK

Gurbetçinin yolu düşerse kendisini misafir etmek istediğini ifade eden Hatip, "Tezgahım 24 saat açık. Herkesin canı istediği kadar karpuz yeme hakkı var. Bana bu ninemden vasiyettir. İyi insanlarımız hala var. Toplumumuza iyi davrandıkça karşılığını görüyoruz.

Parayı, okuduğum ve çok beğendiğim bir roman var, onun içine koyacağım, harcamayacağım. Belki bir gün o gurbetçimizin yolu düşer ve tezgahımıza uğrar. Kendisini misafir etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.