Düzce'de kaza sonrası sakat kaldı, eşi 2 çocuğu da bırakıp terk etti

2,5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelen 2 çocuk babası, eşi tarafından terk edildi. Talihsiz genç adama anne ve babası bakıyor…

Düzce'de yaşayan 30 yaşındaki Tayfun Şefik'e, 2019 yılının Aralık ayında, D-100 Cumayeri sapağında yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs çarptı.

Şefik, beyninde oluşan hasar nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi.

Eşi de Şefik ve 2 çocuğunu terk etti.

Tedavi için yardım bekliyorlar

Tayfun Şefik ile çocukları Ravza (6) ve Miraç'a (4) Gümüşova ilçesi Selamlar köyünde yaşayan anne-babası Mehmet ve Meliha Şefik bakmaya başladı.

Oğluna bebek gibi bakan Meliha Şefik, tedavisi konusunda yardım beklediğini söyledi.

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“Kök hücre tedavisi iyi gelir dediler ama…”

DHA’ya konuşan ve tedavinin yeniden gözden geçirilmesini isteyen Meliha Şefik, “Karşıdan karşıya geçerken gelen servis arabası çarptı. 2,5 yıl oldu. Oğlumun iyileşmesi için anne olarak koşmak zorundayım. Bir daha detaylı gözden geçirilmesini istiyorum. Daha 30 yaşında. Yavruları var. Belki iyi olacak. Beni dinliyor ve anlıyor. Kök hücre tedavisi iyi gelir dediler ama belki kök hücreden başka bir tedavi vardır. Tamamen incelenmesini istiyorum. Bir hayırsever doktora götürsün kök hücre ise kök hücre başka bakılacaksa bakılsın. Allah'tan umut kesilmez.” dedi.

“Sağ olduğum sürece oğluma bakacağım”

Çocuklarının babalarını çok sevdiğini dile getiren Meliha Şefik ise “Çocuklar babalarının yanından ayrılmazlar. Okuldan geldikleri zaman kızı başından ayrılmıyor. Bana, 'Babaanne sana bir şey olursa babama bakmayı bana öğret, ben bakarım' diyor. Babalarıyla ilgili çok hayalleri var. Çocukları çok dua ediyor. İnşallah iyi olur, çocuklarının başında olur. Ben annelik görevimi yapayım, gerisi Allah'ın bileceğidir. Ben sağ olduğum sürece oğluma bakacağım. Fizik tedavi yaptırıyoruz, aylık 4 bin lira para veriyoruz. Medikal malzemelerine yetişemiyorum. Artık kaldım. Yardım istiyorum, oğlumu yaşatmak istiyorum.” diye konuştu.

“Babam iyileşirse bana lolipop alsın…”

Babasın iyileşeceği günleri bekleyen Ravza Şefik de “Babam iyileşirse bana lolipop alsın, lunaparka götürsün. Ben onu okulumda gezdireceğim.” dedi.