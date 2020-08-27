Düzce’de kedi bakkala girip yeşil renkli kekleri alıp, yiyor

Bakkal sahibinin beslediği kedi, aç kaldığı zamanlarda sadece yeşil pakette olan kekleri alarak, karnını doyuruyor.

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Fakıllı köyünde bakkal işleten Mustafa Işık, yaklaşık 1 yıl önce dükkanının önünde bulduğu yavru kediyi beslemeye başladı.

Kediye dükkanındaki kek ve bisküvilerden de veren Işık, geçen süre içerisinde mama da yedirdi.

TEK BİR KEK ALIYOR

Bazı günlerde kediyi beslemeyi unutan Mustafa Işık, kedinin dükkanına girerek raftaki keklerden yediğini fark etti. Bir süre kediyi takip eden Işık, hayvanın bakkala girerek yeşil renk paketli kekten aldığını ve yan taraftaki boş alanda yediğini gördü.

Sokak kedisinin bakkaldan kek aldığı anlar kamerada İZLE

AÇ KALDIĞINDA GELİYOR

Kedinin sevdiği kekleri rahat alabilmesi için alt taraftaki rafa alan Işık, hayvanın aç kaldığı zamanlarda gelip bakkaldan istediği gibi kek aldığını söyledi.

KEDİYİ GÖRMEYE GELEN BİLE VAR

Kedinin kendisine alıştığını söyleyen bakkal Mustafa Işık, “Bu kedi sabah, öğlen, aç olduğu zamanlarda bakkalı açmamı bekler. Benimle içeri girer ve direkt raftaki yeşil paketli keki alıp, dışarı çıkar. Orada paketi yırtıp, keki yer. Raftaki diğer keklere dokunmaz, direkt onu seçer. Müşteriler kedinin keki aldığını görünce şaşırıyorlar. Dükkana sadece kediyi görmeye gelenler oluyor.” dedi.