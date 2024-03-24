Düzce'de köy hayatı tutkunu çift, 2 koyunla başladıkları besicilikte çiftlik kurdu Konaklar köyünde ikamet eden Figen ve Kadir Ayyıldız çifti, devlet desteğiyle başladıkları besicilik faaliyetinde 2 koyunla yola çıkıp kısa sürede çiftliklerini kurdu.

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AA & Ensonhaber

Hacettepe Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan 2002 yılında mezun olan 45 yaşındaki Kadir Ayyıldız, Düzce'nin Konaklar köyünde ailesinden kalan evine yerleşti ve çiftçilik ile hayvancılık yaparak geçimini temin etmeye başladı.

8 yılda hayvan sayıları 200'e çıktı

Ayyıldız, 11 yıl önce evlendiği 42 yaşındaki eşi ev hanımı Figen Ayyıldız ile birlikte köylerinden kopmayarak yaşamlarını burada sürdürmeye karar verdi. Çift, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Genç Çiftçi" projesine başvurduklarında 8 yıl önce hibe desteği alarak 2 koyun edinerek besiciliğe adım attı. Aldıkları diğer desteklerle ahırlarını genişleten çift, 8 yıl içinde hayvan sayısını 200'e çıkardı.

"Çocuklarımızın yüreğine dokunduk"

Kızları olan 6 ve 10 yaşlarındaki çocukları da hayvanları sevgiyle besleyerek yakından ilgileniyor. Ayyıldız çifti, çiftlik hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Yaptığım işi çok seviyorum ve mutluyum"

Kadir Ayyıldız, köy yaşamını ailece çok sevdiklerini, birçok kişinin emeklilik hayalini kendilerinin yaşadığını anlatarak, "Yaptığım işi çok seviyorum ve mutluyum." dedi.

"Bu işi yapmak isteyenler mutlaka cesaret etsinler"

Ayyıldız, 2 koyunla başladıkları besicilikte hayvan sayısını zamanla 200'e çıkardıklarını aktararak, "Kuzularla beraber sayı artıyor ve kurbanlık olarak değerlendiriliyor. Bu işi yapmak isteyenler mutlaka cesaret etsinler" dedi.

"Aldığımız destekler azımsanacak gibi değil"

Figen Ayyıldız da mutlu bir köy yaşamı sürdüklerini dile getirerek, "Aldığımız destekler azımsanacak gibi değil. Devletimizin çok güzel destekleri var. Bu destek ve hibelerden yararlanıyoruz. Bir şeyin büyüdüğüne şahit olmak çok güzel. Üretimde bulunmak çok güzel." ifadelerini kullandı.