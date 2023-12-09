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Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili oldu! Balıkçılar denize açılamadı

Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili oldu! Balıkçılar denize açılamadı Yurt genelindeki olumsuz hava şartları denizde fırtınaya neden olduğu için yer yer ulaşım aksıyor. Kuvvetli rüzgar, Düzce'de de balıkçıların ava çıkmasını imkansız hale getirdi.