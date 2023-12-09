Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili oldu! Balıkçılar denize açılamadı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle ava çıkamadı.
Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede etkili olan kuvvetli rüzgar sonucu dalga boyunun 3 metreyi aşması nedeniyle balıkçılar teknelerini güvenli bölgelere aldı.
Balıkçılar, hava koşullarının düzelmesini bekliyor.
Balıkçılar 2 gündür denize açılamıyor
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 2 gündür denize açılamadıklarını söyledi.
Tekneler güvenli bölgelere çekildi
Tekneleri güvenli bölgelere aldıklarını aktaran Karakaş, şöyle konuştu:
Önceki fırtınada teknelerimiz zarar görmüş, ağlarımızın birçoğu gitmişti. Elimizde kalan tekneler ve ağlarla 2-3 gün denize açılabildik. Ancak iki günden beri fırtına nedeniyle denize açılamadık.
Balıkçılar, hava şartlarının düzelmesiyle yeniden ava çıkacaklar.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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