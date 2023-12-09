Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili oldu! Balıkçılar denize açılamadı
AA

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle ava çıkamadı.

Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede etkili olan kuvvetli rüzgar sonucu dalga boyunun 3 metreyi aşması nedeniyle balıkçılar teknelerini güvenli bölgelere aldı.

Balıkçılar, hava koşullarının düzelmesini bekliyor.

Balıkçılar 2 gündür denize açılamıyor

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 2 gündür denize açılamadıklarını söyledi.

Tekneler güvenli bölgelere çekildi

Tekneleri güvenli bölgelere aldıklarını aktaran Karakaş, şöyle konuştu:

Önceki fırtınada teknelerimiz zarar görmüş, ağlarımızın birçoğu gitmişti. Elimizde kalan tekneler ve ağlarla 2-3 gün denize açılabildik. Ancak iki günden beri fırtına nedeniyle denize açılamadık.

Balıkçılar, hava şartlarının düzelmesiyle yeniden ava çıkacaklar.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)