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Düzce'de Millet Bahçesi açılmadan doldu

Düzce'de Millet Bahçesi açılmadan doldu

Düzcelilerin nefes alacağı, şehre yeni bir görsel zenginlik katacak olan Millet Bahçesini vatandaşlar sevdi. Açılışı yapılmadan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.