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    Düzce'de Millet Bahçesi açılmadan doldu

    Düzcelilerin nefes alacağı, şehre yeni bir görsel zenginlik katacak olan Millet Bahçesini vatandaşlar sevdi. Açılışı yapılmadan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 18:43
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    Düzce'de Millet Bahçesi açılmadan doldu

    Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Cumhuriyet’in kuruluş günü olan 29 Ekim’de hizmete alınacağını açıkladığı Millet Bahçesi açılmadan büyük ilgi görmeye başladı.

    MİLLET BAHÇESİ, TAM NOT ALDI

    Kentin tam ortasında, 7’den 70’e herkese hitap eden, vatandaşların dinlenip sohbet edebileceği, spor yapıp kitap okuyabildiği nezih bir bahçe haline gelen Millet Bahçesi vatandaşlardan tam not aldı.

    OYUN ALANLARINA ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ

    Sonbahar mevsimine uygun çiçeklerin dikildiği bahçede kurulan oyun alanlarını çocuklar çok sevdi. Sıcak havayı fırsat bilen Düzceliler açılışı beklemeden parkı doldurdular.

    Millet bahçesinde zaman geçiren vatandaşların internet ihtiyaçlarını düşünülerek ücretsiz wifi istasyonu konulacak.

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