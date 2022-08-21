Yaşanan trafik kazalarına dikkat çekmek isteyen motorsiklet tutkunu Bedrik çifti, düğün konvoylarını motorsikletle yaptı. Renkli görüntülerin çıktığı konvoy, çevrenin ilgisini çekti.

Motor tutkunu iki genç düğün araçlarını kendi motorsikletleri yaptı. Sadece kendi araçlarını değil tüm katılımcıları da motorsikletli davetlilerden oluşturarak ilk kez görülen bir konvoya imza attı.

Düzce'de gerçekleşirilen motorsikletli düğün konvoyu araçların çıkmasına izin verilmeyen bir alanda sürüş yaptılar. Ortaya renkli görüntülerin çıktığı konvoyda bir başka amaç da motorsiklet kazalarına dikkat çekmekti.

Bilinenin aksine bir düğün konvoyuna şahit olundu

Motorsiklet seven çift, en mutlu günlerini tutkularıyla tamamladı. Düzce Riders Motosiklet Kulübü Başkanı Cihan Bedrik ve kulüp üyesi Şimal Cihan, geçtiğimiz hafta sonu nikah masasına oturdu.

Düzce'de motorsikletli düğün konvoyu ViDEO

Kazalara dikkat çekmek için motorsikletli konvoy

İHA'nın haberine göre; düğüne araba ile katılmak da yasaklandı. Davetliler de düğün konvoyuna motosiklet ile katıldı.

Bedrik, bu tutumuyla artan motosiklet kazaları ve güvenli sürüşüne dikkat çekmek istediğini vurguladı.

Tüm önlemler alındı

Kask ve korumalıklarını takan damat ve davetliler gelin almaya gitti. Şimal Cihan da eşinin arkasına binerek, konvoya eşlik etti. Gelin ve damadı motosikletin üzerinde görenler şaşkınlıklarını saklayamadı.

İlgi büyük oldu

Düğün konvoyunu motorsikletle yaparak, hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Bedrik, "Kulüp başkanıyım. Düzce’de 300 motorcu arkadaşımız var. Zaten hayalimizdi böyle bir konvoy yapmak. Düğün konvoyuna kişilerin araba ile katılmalarına izin vermedik. Son zamanlarda artan motosiklet kazaları, güvenli sürüş gibi şeylere de dikkat çekmek için böyle bir konvoy düzenledik. Motosiklet konvoyumuzun görüntüleri, sosyal medyaya yüklenmesinin ardından viral oldu. Herkes telefonla aradı. Konvoyu video çekenler olmuş. Bunları bizlerle paylaşan oldu. Epeyce ilgi gördü." ifadelerini kullandı.

Gelin tüm hazırlıklarını motorsiklete göre planladı

Konvoyun amacına dikkat çeken Bedrik, "Eşim Şimal’in bu durumdan haberi vardı ve hazırlıklıydı. Gelinliği ve ekipmanlarını ona göre hazırladı. Her zamanki gibi güvenlik önlemlerini aldı ve kaskına da duvak yaptı. O şekilde arkama bindi. Yaz sezonu gelince motosiklet sürüşleri biraz artıyor. Önlemsiz motosiklete binenler çok oluyor.

Düğün bahane, amaç güvenli motor kullanmaya dikkat çekmek

Dikkatsiz sürücüler oluyor. Buna dikkat çekmek amaçlı bizim çalışmalarımız var. Burada düğünü de bahane ederek böyle bir konvoy düzenlemiş olduk." dedi.