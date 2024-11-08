İHA

Balık sezonunun açılmasının ardından özellikle Karadeniz'de her gün tezgahları süsleyen palamut, son döneme yaklaştı.

Tanesi 125 liraya satılan palamudun yerini kilosu 150 liradan satılan hamsi almaya hazırlanırken, balıkçı Hülya Kılıç palamut severlere uyarılarda bulundu.

"10 GÜN İÇERİSİNDE BUZLUĞA ATIN"

Palamudun artık azaldığını ve buzluklara girme zamanının geldiğini belirten Kılıç, “Palamut gitgide azalıyor, son demlerini yaşıyor. İnsanlar buzluğa palamut koymak için alışveriş yapıyor. Palamut bitiyor ve inşallah hamsi çoğalacak. Fiyatlar da ona göre düzenlenecek. Tezgahımızda şu anda Karadeniz hamsinin kilosu 150 lira. Marmara hamsinin kilosu ise 250 ila 300 lira arasında değişiyor.

Bunlar palamut bitince daha da düşecek, daha da bollaşacak. O zaman insanlar küçük balığa yönelecek. Fiyatlarımız da ona göre düzenlenecek. Bir hafta, 10 gün içerisinde palamudu buzluğa koydunuz koydunuz, yoksa bir daha palamut bulamazsınız.” ifadelerini kullandı.