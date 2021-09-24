Düzce'de palamuttan yüzü gülmeyen balıkçılar hamsiyle güldü

Av sezonunda palamut beklentileri istedikleri gibi olmayan balıkçılar, Karadeniz’de yaşanan hamsi bolluğu ile mutlu oldu.

1 Eylül'de denizlerde balıkçıların av yasağının sona ermesiyle başlayan avcılık faaliyetleri devam ediyor.

Karadeniz'den palamut bereketi ile dönmeyi bekleyen balıkçılar, hayal kırıklığı yaşarken hamsi bolluğu ile kasalarını doldurarak limanlara yanaştı.

Tezgahlarda palamudun yerini alan hamsiler, sofralarını çeşitlendirmek isteyen vatandaşların da yüzünü güldürdü.

"PALAMUTLA EN UFAK İLİŞKİMİZ KALMADI"

Balıkçı Tuncay Kılıç, hamsi bolluğunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kılıç, “Balıklarda bu sezon palamudu bir görür gibi olduk bir anda kayboldu. Bu saatten sonra palamut olmayacak belli. Hamsi şu anda bol. Havalar biraz daha toparlanınca çok az belki biraz palamut olabilir. Hamside ciddi oranda sıkıntı yok. İnanıyoruz ki belirtilere göre çinekop ve lüfer sezonu olacak. Ama palamutla en ufak bir ilişkimiz kalmadı gibi bir şey şu anda.

Palamut isteyen vatandaşlar oluyor. Ama olmadığını söylediğimizde genelde hamsi istiyorlar. Diğer balıklardan da istiyorlar. İstavrit, barbun, tekir isteniyor. Genelde hamsiye daha çok talep oluyor.” dedi.





"YERLİ HAMSİ EN İYİ DÖNEMİNDE"

Hamsinin sezona iyi başladığını belirten Kılıç, “Hamsi bizi bile yanıltıyor. Yerli hamsi en iyi döneminde diyebilirim. Yağlı hamsi ve gayet lezzeti yerinde. Boyu da çok iyi. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da bollaşır. Daha da iyi olur.” şeklinde konuştu.





FİYATLAR DÜŞMEYE BAŞLADI

Balık tezgahlarında hamsi, istavrit, barbun gibi balıkların kilosu 30 ila 40 lira arasında değişirken, levrek, çinekop gibi balıkların da tanesi 20 ila 30 lira arasında satılıyor.



