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Düzce'de plajlar doldu
Hava sıcaklığı 30 dereceye çıkınca vatandaşlar, serinlemek için Akçakoca'ya geldi. Deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi gördüğü Akçakoca’da, plaja gelmeyenler ise turistik alanları gezdi.
- İHA
- 29.08.2021 - 16:45
- Güncelleme : 29.08.2021 - 16:46
Hava sıcaklığının artması sonucu bunalan vatandaşlar, Düzce'nin Akçakoca ilçesine akın etti.
Plaja gelen ve hafta sonunu denize girerek geçirmek isteyen vatandaşlar, Akçakoca’yı doldurdu.
Akçakoca'ya gelen vatandaşlar, nüfusu 2'ye katladı.
VATANDAŞLAR HAFTA SONUNU KEYİFLİ GEÇİRDİ
Hava sıcaklıklarının 30 dereceyi, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi gördüğü Akçakoca’da, denize girmeyenler diğer turistik alanları doldurdu.
Fakıllı Mağarası ve Aktaş Şelalesi'ne giden vatandaşlar, tarihi pazaryerinden alışveriş yaparak hafta sonlarını güzel geçirdi.