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    Düzce'de sağanak yağış

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan sağanak yağış uyarısının ardından Düzce'de yağış etkili olurken, en çok yağış alan bölge ise Akçakoca oldu.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 17:56
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    Düzce'de sağanak yağış

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Düzce’nin de olduğu birçok bölgeye çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaparak, Düzce’ye sarı kod vermişti.

    SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

    Bunun ardından Düzce’de sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

    YAĞIŞ, EN ÇOK AKÇAKOCA'YA DÜŞTÜ

    Yer yer şiddetini artıran sağanak yağış en çok Akçakoca’ya düştü. Akçakoca’da metrekareye 29.4 kilogram yağış düşerken, Gölyaka Kardüz Yaylası'na ise 9.8 kilogram yağış düştü.

    Yığılca Yoğunpelit köyüne 8.8 kilogram, Çilimli’ye 7.9 kilogram, Gölyaka’ya 6.3 kilogram, Gümüşova’ya 6.2 kilogram, Cumayeri’ne 5.7 kilogram, Düzce Merkez ve Yığılca’ya 4.4 kilogram ve Kaynaşlı’ya 0.3 kilogram yağış düştü.

    Düzce de sağanak yağış #1

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