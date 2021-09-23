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Düzce'de sağanak yağış

Düzce'de sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan sağanak yağış uyarısının ardından Düzce'de yağış etkili olurken, en çok yağış alan bölge ise Akçakoca oldu.