Düzce'de sokak hayvanları için 10 bin metrekarelik açık yaşam alanı

Düzce'de sokak hayvanları için 10 bin metrekarelik açık yaşam alanı

Belediye tarafından kurulan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 10 bin metrekarelik açık alan oluşturulacak.

Düzce'de 3.5 yıl önce Kurtsuyu mevkisinde yaklaşık 16 bin metrekare alan üzerine kurulan, bünyesinde ameliyathane, rehabilitasyon merkezi, geçici bakımevi ve oyun alanı bulunan tesis, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

Sağlığı yerinde olmayan hayvanlar, merkezde tedavi edilerek iyileştiriliyor.

KISIRLAŞTIRILIP SALINIYOR YA DA SAHİPLENDİRİLİYORLAR

Kısırlaştırma işlemlerinin de yapıldığı merkezde 21 gün tutulan hayvanlar, sağlıklı şekilde doğal ortamlarına bırakılırken, bir kısmı da talep üzerine sahiplendiriliyor.

Merkezde, ikisi veteriner hekim 33 personel, hayvanlarla yakından ilgileniyor.

Düzce'de sokak hayvanları için 10 bin metrekarelik açık yaşam alanı - Foto Galeri

Düzce'de sokak hayvanları için 10 bin metrekarelik açık yaşam alanı - VİDEO

TEHLİKE ARZ EDEN HAYVANLAR DA TOPLANIYOR

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında yayımlanan genelge doğrultusunda gelen talep ve ihbarlara yönelik çalışmalar da yürütülüyor.

Ekiplerce tehlike arz eden cins köpekler merkeze getirilerek, tek ve yarı açık alanlara yerleştiriliyor.

10 DÖNÜMLÜK ALAN KADEMELİ OLARAK AÇILACAK

Merkezde, "can dostlar"ın, yaşamlarını doğal ortamlarına yakın sürdürmelerini için yaklaşık 5 ay önce 5'er dönüm iki boş alanda başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Ormanlık alanda oluşturulan 5 dönümlük ilk etabın gelecek ay açılması planlanıyor. İkinci 5 dönümlük alanda yürütülen çalışmalar ise devam ediyor.

"YILDA YAKLAŞIK 250 HAYVANI SAHİPLENDİRİYORUZ"

Veteriner İşleri Müdürü Samet Gümüş, merkezin yaklaşık 350 hayvan kapasiteli olduğunu söyledi.

Merkezde hayvanlara tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verildiğini anlatan Gümüş, "Veteriner hekimlerimizin kontrolünden geçiyorlar, daha sonra rehabilitasyon dediğimiz işlemlere tabi tutulup doğaya geri bırakılıyorlar. Bir kısmı sahiplendiriliyor, yıllık ortalama 250 hayvan sahiplendiriliyor, geri kalanları doğaya bırakıyoruz." diye konuştu.

"HAYVANLARIN DAHA MUTLU OLABİLECEĞİ BİR ALAN"

Gümüş, merkezde hayvanların her türlü ihtiyacının karşılandığını vurgulayarak, "Tesis içerisinde 1 ameliyathane, 3 standart kafes, 1 yasaklı ırk kafesi ve 1 de karantina bölümü var. 16 bin metrekare bir alan burası. İlave olarak yaklaşık 5'er bin metrekarelik açık yaşam alanı oluşturuyoruz. Doğal yaşam alanı; hayvanın doğasına daha yakın, daha mutlu olabileceği, vatandaşların da gelip rahatlıkla ziyaret edebileceği, onların da algısını pozitife çevirebilecek bir uygulama olacak." ifadelerini kullandı.