Düzce'de sokak köpeğine çarpan sürücüden örnek davranış

Düzce’de sokak köpeğine çarpan otomobil sürücüsü, yakında bulunan veteriner kliniğine haber verdi. Klinikte bulunanlar sokak köpeğini sedye ile taşıyarak müdahale etti.

Kültür Mahallesi Akçam Sokak’ta meydana gelen kazada, plakası alınamayan otomobilin sürücüsü, önüne aniden çıkan sokak köpeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sokak köpeği yerde kalırken, sürücü ise olayın yakınında bulunan veteriner kliniğine haber verdi.

SEDYE İLE KLİNİĞE TAŞIDILAR

Klinikte bulunan veteriner hekimler Sinem Abanur Aşıkoğlu ve Mustafa Aşıkoğlu, klinikteki sedye ile yaralanan sokak köpeğini kliniğe kadar taşıdı.

"ÇARPAN SÜRÜCÜ DİREKT GELDİ BİZE HABER VERDİ"

Klinikte kontrol altına alınan sokak köpeğinin röntgenin çeken veteriner hekim Sinem Abanur Aşıkoğlu, sokak köpeğinin ön ve arka bacaklarında çarpmaya bağlı kırıklar olduğunu belirterek; "Çarpan sürücü direkt geldi ve bize haber verdi. Kaza yan sokağımızda olmuştu. Hemen sedye ile aldık ve kliniğimize getirdik. İlk önce ağrı kesicilerini ve kan durdurucu işlemlerini yaptık. Şimdi de röntgenlerini çektik. 2 tane net kırık var. Gerekli tedavilerine vakit kaybetmeden başlayacağız." dedi.

"KAZALARDA YARALANAN SOKAK HAYVANLARININ TEDAVİ MASRAFLARINI TRAFİK SİGORTASI KARŞILIYOR"

Veteriner Hekim Sinem Abanur Aşıkoğlu; “Tedavi masrafları vakadan vakaya değişiyor. Kaza anında hekim arkadaşlar hemen ilk müdahalesini yapıyorlar. Zaten çıkan maliyetleri sürücüler trafik sigortasından karşılatabiliyorlar. Sürücüler veteriner hekimlere yaralanan hayvanı getirecek, emanet edecekler, sürecini takip edecekler. Bize yaptıkları ödemeye karşın hazırladığımız rapor ile de masraflarını trafik sigortasından geriye alabiliyorlar.” dedi.



















