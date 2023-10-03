Düzce'de yayın balıkları tezgahların gözdesi oldu Yaklaşık 1 metre 60 santimetre boyunda olan yayın balığı, görenlerin ilgisini çekti. Balığı tezgahın önünde asılı gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

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İHA

Düzceli balıkçılar tarafından yakalanan ve tezgaha asılan yayın balığı, görenleri hayrete düşürüyor.

Balıkçıların tartıdan zorlanarak kaldırdığı balıkları gören vatandaşlar, fotoğraf çektirebilmek için sıraya giriyor.

Yayın balığı, kısa süre tezgahta sergilenmesinin ardından parçalanarak sofralarında yemek isteyen balık tutkunlarına satılacak.

"60 kişilik aileyi doyurur"

Yayın balığını Düzce'ye getiren 33 yıllık balıkçı Ziya Yıldırım, yayın balığıyla 60 kişinin rahatlıkla doyabileceğini belirterek, "33 yıldır balıkçılık yapıyorum. Bugün tezgahlarımıza yayın balığı getirdik.

Bu balığımız Kızılırmak'ta, akarsularda, nehirlerde tatlı suyun olduğu yerlerde yetişiyor. Yayın balığı tezgahımıza Çorum'dan geldi. Çorum'da bu işi yapan arkadaşlarımız var.

Onlar bu balığı tutar, biz de onlardan alır ve vatandaşa satışa sunarız. Getirdiğimiz yayın balığı şu an 35 kilo civarındadır. Bu balığın kilogram fiyatı 120 lira. 60 kişilik bir aileyi rahatça doyurur." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)